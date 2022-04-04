В Белгородской области в марте нашли 37 случаев завышения цен

Также Юлия Щедрина отметила, что региональный минсельхоз еженедельно анализирует розничные цены на социально значимые товары, цены сравнивают с соседними регионами. Так, был зафиксирован рост средних розничных цен на некоторые группы продуктов из-за сезонных факторов и импортного производства. По минимальной стоимости продуктовой корзины Белгородская область по-прежнему занимает первое место в ЦФО.