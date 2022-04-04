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Posted 4 апреля 2022, 06:55

Published 4 апреля 2022, 06:55

Modified 1 декабря, 08:20

Updated 1 декабря, 08:20

В Белгородской области в марте нашли 37 случаев завышения цен

4 апреля 2022, 06:55
Сюжет
Эксклюзив
За завышение цен в отношении производителя сахара ООО «Продимекс» возбуждено дело. Об этом во время оперсовещения правительства области рассказала замгубернатора Юлия Щедрина.

В Белгородской области в марте 2022 года выявлено 37 правонарушений по фактам реализации продукции областного производства с превышением уровня предельных торговых надбавок. В каждом районе области цены в магазинах мониторят рабочие группы.

Один из ярких примеров завышения цен наблюдался в магазине «Светлана» в Ракитянском районе. Там было зафиксировано превышение предельного уровня торговой надбавки на 33% на полуфабрикаты из птицы.Юлия Щедрина

Кроме того, за нарушение порядка ценообразования прокуратура возбудила 29 административных дел, также было внесено восемь представлений руководителям торговых предприятий.

В региональное УФАС было направлено 70 обращений по фактам завышения цен. УФАС возбудило дело в отношении производителя сахара ООО «Продимекс». Два завода организации находятся в Белгородской области.

Также Юлия Щедрина отметила, что региональный минсельхоз еженедельно анализирует розничные цены на социально значимые товары, цены сравнивают с соседними регионами. Так, был зафиксирован рост средних розничных цен на некоторые группы продуктов из-за сезонных факторов и импортного производства. По минимальной стоимости продуктовой корзины Белгородская область по-прежнему занимает первое место в ЦФО.

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