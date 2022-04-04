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В Белгородской области сняли маски и приступили к восстановлению нефтебазы

4 апреля 16:00
Фото: «Бел.Ру»
Губернатор Гладков заявил об отмене масочного режима и оценил повреждения нефтебазы, пострадавшей от авиаударов и последующего пожара. Тем временем в Минстрое РФ признали восемь белгородских городов комфортными для жизни.

Маски — всё

В Белгородской области отменили масочный режим. Уже опубликовано соответствующее постановление.

Отменили масочный режим из-за того, что улучшилась эпидобстановка в регионе. Однако маски всё-таки придётся носить в пунктах временного размещения (ПВР) и медучреждениях.

Масочный режим отменили в Белгородской области
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Восстановление нефтебазы

В Белгороде начали восстанавливать нефтебазу. Объект пострадал после авиаударов с двух украинских вертолётов 1 апреля. Случился пожар, потушить огонь удалось только поздно вечером.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что нефтебазе нанесли значительные повреждения.

Гладков назвал повреждения нефтебазы в Белгороде значительными
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Комфортные города

Восемь из одиннадцати городов в Белгородской области признали комфортными для жизни. Это Белгород, Старый Оскол, Губкин, Шебекино, Новый Оскол, Короча, Грайворон, Строитель.

Соответствующий рейтинг представили в Минстрое РФ. Валуйкам, Бирючу и Алексеевке немного не хватило баллов до звания комфортных.

Минстрой РФ признал комфортными для жизни восемь из 11 городов Белгородской области
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#Новости#Нефтебаза#Белгород#Города#Вячеслав Гладков#Масочный режим#Минстрой#Белгородская область#Общество
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