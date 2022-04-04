В Белгородской области сняли маски и приступили к восстановлению нефтебазы

В Белгородской области отменили масочный режим. Уже опубликовано соответствующее постановление.
Отменили масочный режим из-за того, что улучшилась эпидобстановка в регионе. Однако маски всё-таки придётся носить в пунктах временного размещения (ПВР) и медучреждениях.
В Белгороде начали восстанавливать нефтебазу. Объект пострадал после авиаударов с двух украинских вертолётов 1 апреля. Случился пожар, потушить огонь удалось только поздно вечером.
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что нефтебазе нанесли значительные повреждения.
Восемь из одиннадцати городов в Белгородской области признали комфортными для жизни. Это Белгород, Старый Оскол, Губкин, Шебекино, Новый Оскол, Короча, Грайворон, Строитель.
Соответствующий рейтинг представили в Минстрое РФ. Валуйкам, Бирючу и Алексеевке немного не хватило баллов до звания комфортных.