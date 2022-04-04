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В Белгородской области дефицит удобрений предприятиям АПК не грозит

4 апреля 16:30
Фото: pixabay.com
Потребность в минеральных удобрениях для проведения полевых работ составит 147 тыс. тонн. Информацию представило областное правительство в официальном ответе на запрос редакции «Бел.Ру».

По данным правительства Белгородской области, ситуация с закупками и поставками минеральных удобрений в Белгородской области стабильная. Отечественная индустрия минеральных удобрений полностью обеспечена российским сырьём. Риск дефицита удобрений отечественному АПК не грозит, так как Россия на 100% самостоятельно обеспечивает себя удобрениями.

Отметим, что потребность в 2022 году в минеральных удобрениях для проведения сезонных полевых работ составит порядка 147 тыс. тонн. В настоящий момент аграрии уже приступили к весенне-полевым работам — сейчас на полях идёт подкормка озимых культур. Для этих видов работ сельхозпроизводители на 100% обеспечены удобрениями.

Что касается импортных ветеринарных препаратов, которые используют аграрии, их планируют заменить на отечественные. В этом направлении работы сейчас ведутся как на региональном уровне, так и на федеральном.

В настоящий момент сельхозпредприятия используют ветеринарные антибактериальные химиотерапевтические, а также иммунобиологические препараты иностранного и отечественного производства.

Напомним, белгородские аграрии приобретут минеральные удобрения по фиксированной цене. Правительство РФ и Минсельхоз подписали соответствующие соглашения.

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