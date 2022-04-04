В Белгородской области дефицит удобрений предприятиям АПК не грозит

Отметим, что потребность в 2022 году в минеральных удобрениях для проведения сезонных полевых работ составит порядка 147 тыс. тонн. В настоящий момент аграрии уже приступили к весенне-полевым работам — сейчас на полях идёт подкормка озимых культур. Для этих видов работ сельхозпроизводители на 100% обеспечены удобрениями.