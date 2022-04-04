В Белгороде прошёл региональный этап по юношескому автомногоборью

Проблема подросткового дорожного травматизма очень актуальна. В прошлом году в Белгородской области погибло шесть ребят в возрасте от 16 до 18 лет. В большинстве случаев ребята управляли автомобилями, не имея на это прав, или были пассажирами у таких же водителей. Только за прошедшую неделю сотрудники белгородской ГИБДД отстранили от управления семь несовершеннолетних водителей.Елена Чеченева, заместитель начальника отдела УГИБДД МВД России по Белгородской области
Одним из методов профилактики подросткового травматизма стало открытие по всей стране юношеских автомобильных школ, где обучаются ребята с 14 лет. Одними из первых такие школы открылись в Белгородской области, и сегодня в регионе работают 12 подобных образовательных учреждений.
Соревнования по автомногоборью для юных водителей состояли из четырёх этапов. Это проверка знаний правил дорожного движения и основ оказания доврачебной помощи, скоростное маневрирование на автомобиле и замена колеса. Эти виды входят в общероссийские соревнования.
Как отметила представитель Госавтоинспекции, трасса для маневрирования сложнее, чем для выпускников «взрослых» автошкол; средний норматив по замене колеса составляет одну минуту, а одна из учениц юношеской автошколы сдала тест на ПДД за 21 секунду.
В итоге победителями стали воспитанники Белгородского центра технологического образования и детского техтворчества. Эта команда при поддержке фонда «Поколение» представит Белгородскую область на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Омске в апреле этого года. Призёры регионального этапа также получили призы и подарки от фонда Андрея Скоча.