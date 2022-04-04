В Белгороде прошёл региональный этап по юношескому автомногоборью

Проблема подросткового дорожного травматизма очень актуальна. В прошлом году в Белгородской области погибло шесть ребят в возрасте от 16 до 18 лет. В большинстве случаев ребята управляли автомобилями, не имея на это прав, или были пассажирами у таких же водителей. Только за прошедшую неделю сотрудники белгородской ГИБДД отстранили от управления семь несовершеннолетних водителей.Елена Чеченева, заместитель начальника отдела УГИБДД МВД России по Белгородской области