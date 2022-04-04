При проверке в ООО «Белколор» нашли опасный насос

Плановую выездную проверку в ООО «Белколор» — «Цех по производству лакокрасочных материалов» провело Верхне-Донское управление Ростехнадзора. Выяснилось, что центробежный насос в организации уже отработал назначенный срок, но экспертизу промышленной безопасности по оборудованию не проводили.
Юрлицо признали виновным в грубом нарушении требований промышленной безопасности или грубом нарушении условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ).
Работу насоса в итоге приостановили на 90 суток. Приставы выехали по адресу организации и опломбировали запорную арматуру на линии нагнетания центробежного насоса. Сотрудники УФССП проконтролируют выполнение требования.