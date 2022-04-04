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При проверке в ООО «Белколор» нашли опасный насос

4 апреля 07:11
Фото: УФССП России по Белгородской области
По итогам проверки выяснилось, что не проводилась экспертиза промышленной безопасности оборудования, хотя оно уже отработало назначенный срок. Юрлицо признали виновным. Приставы уже приостановили работу насоса, сообщили в пресс-службе ведомства.

Плановую выездную проверку в ООО «Белколор» — «Цех по производству лакокрасочных материалов» провело Верхне-Донское управление Ростехнадзора. Выяснилось, что центробежный насос в организации уже отработал назначенный срок, но экспертизу промышленной безопасности по оборудованию не проводили.

Юрлицо признали виновным в грубом нарушении требований промышленной безопасности или грубом нарушении условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ).

Работу насоса в итоге приостановили на 90 суток. Приставы выехали по адресу организации и опломбировали запорную арматуру на линии нагнетания центробежного насоса. Сотрудники УФССП проконтролируют выполнение требования.

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#Новости#Насос#Судебные приставы#Проверка#Ростехнадзор#Общество
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