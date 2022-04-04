Иванов назвал причины медленного ямочного ремонта в Белгороде

Мы все видели, какой был март. Мы не могли перейти на смесь асфальтовую, мы действительно работали только литой смесью, а это в три-четыре раза сокращало темпы работ. Поэтому мы сначала реализовали все работы по аварийному ямочному ремонту, а ямочный ремонт — это 35 тыс. м². Мы будем сейчас выполнять.Антон Иванов