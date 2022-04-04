Иванов назвал причины медленного ямочного ремонта в Белгороде

По словам министра автомобильных дорог и транспорта области Сергея Евтушенко, в настоящий момент рабочие залатали 68 тыс. м² из 88 тыс. м². По словам министра, ремонт в Белгороде проходит медленно из-за поздней «расторговки» — подрядная организация работает только неделю, до этого дороги город ремонтировал собственными силами.
Мэр Белгорода Антон Иванов с таким высказыванием не согласился, сославшись на то, что на темпы работ повлияла погода.
Мы все видели, какой был март. Мы не могли перейти на смесь асфальтовую, мы действительно работали только литой смесью, а это в три-четыре раза сокращало темпы работ. Поэтому мы сначала реализовали все работы по аварийному ямочному ремонту, а ямочный ремонт — это 35 тыс. м². Мы будем сейчас выполнять.Антон Иванов
Напомним, на прошлой неделе Гладков поручил ускорить темпы работ по ямочному ремонту в Белгородской области.