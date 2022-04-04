Гладков призвал белгородское правительство отказаться от бумаги

Posted 4 апреля 2022, 06:20
Published 4 апреля 2022, 06:20
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
На оперсовещании 4 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что чиновники должны меньше пользоваться распечатанными документами. Дело в том, что на рабочий час с членами правительства протокольная служба принесла главе региона протокол заседания на листе офисной бумаги.
У нас есть электронный документооборот. Бумаги на наших столах не должно быть. Нам надо избежать излишних расходов бюджетных средств.Вячеслав Гладков
Стоит отметить, что в конце марта в регионе фиксировался рост цен на бумагу. Её стоимость выросла в пять раз. Так, средняя стоимость упаковки бумаги А4 в магазинах составляет 1020 рублей, а минимальная — 790 рублей.
По данным региональных властей, стоимость бумаги выросла из-за введённых ограничений и проблем с логистикой. При этом дефицита бумаги ожидать не стоит — запасы пополняются в штатном режиме.