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Posted 4 апреля 2022, 06:20

Published 4 апреля 2022, 06:20

Modified 1 декабря, 08:53

Updated 1 декабря, 08:53

Гладков призвал белгородское правительство отказаться от бумаги

4 апреля 2022, 06:20
Сюжет
Губернатор
Губернатор Белгородской области не одобрил действия своих подчинённых, которые распечатали повестку совещания, отметив, что власти должны избегать излишних расходов.

На оперсовещании 4 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что чиновники должны меньше пользоваться распечатанными документами. Дело в том, что на рабочий час с членами правительства протокольная служба принесла главе региона протокол заседания на листе офисной бумаги.

У нас есть электронный документооборот. Бумаги на наших столах не должно быть. Нам надо избежать излишних расходов бюджетных средств.Вячеслав Гладков

Стоит отметить, что в конце марта в регионе фиксировался рост цен на бумагу. Её стоимость выросла в пять раз. Так, средняя стоимость упаковки бумаги А4 в магазинах составляет 1020 рублей, а минимальная — 790 рублей.

По данным региональных властей, стоимость бумаги выросла из-за введённых ограничений и проблем с логистикой. При этом дефицита бумаги ожидать не стоит — запасы пополняются в штатном режиме.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Эксклюзив#Вячеслав Гладков
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