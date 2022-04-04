Больше 200 источников неприятных запахов нашли в Белгородской области

За прошлый год на плохой запах в администрацию президента, губернатора и местных чиновников поступило более 300 жалоб, хотя раньше их было меньше. Это власти связали с погодными условиями. При этом они докладывают о реализации мероприятий по снижению числа источников неприятных запахов. Так, концентрация плохих ароматов сократилась до шести раз, что подтверждается инструментально.