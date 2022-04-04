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Posted 4 апреля 2022, 08:31

Published 4 апреля 2022, 08:31

Modified 1 декабря, 08:04

Updated 1 декабря, 08:04

Больше 200 источников неприятных запахов нашли в Белгородской области

4 апреля 2022, 08:31
Сюжет
Губернатор
На них поступило свыше 300 жалоб. При этом региональные чиновники докладывают о постепенном решении проблемы.

На оперсовещании 4 апреля губернатору Вячеславу Гладкову доложили о ситуации с неприятными запахами в Белгородской области. Так, на регион приходится более 50% отходов животноводства ЦФО. Только на 1 сентября прошлого года власти насчитали более 200 источников, которые выпускают дурно пахнущие вещества в атмосферу.

За прошлый год на плохой запах в администрацию президента, губернатора и местных чиновников поступило более 300 жалоб, хотя раньше их было меньше. Это власти связали с погодными условиями. При этом они докладывают о реализации мероприятий по снижению числа источников неприятных запахов. Так, концентрация плохих ароматов сократилась до шести раз, что подтверждается инструментально.

Мы хотим, чтобы люди в Белгородской области жили в комфортных условиях. Если количество жалоб увеличивается, то мы что-то делаем не так. Мы не совсем качественно работаем с сельхозпроизводителями. Внедрение современных технологий — хороший вариант. Вячеслав Гладков

В целом основными источниками распространения неприятных запахов являются:

  • 90% — свинокомплексы,
  • 8% — фермы КРС, птицеводства,
  • 2% — промышленные предприятия.

Стоит отметить, что в Белгородской области развивают мониторинг качества атмосферного воздуха. Результаты будут использовать для рекомендаций по выбросам веществ, оценке эффективности, а также контроля качества воздуха. Информация о состоянии атмосферного воздуха будет доступна на сайте министерства природопользования области.

В прошлом году журналисты «Бел.Ру» отправились в Ивнянский район, где люди жалуются на неприятные запахи от животноводческих предприятий. По словам местных жителей, они иногда даже не могут открыть окно, потому что в квартиру проникает специфический аромат. Подробнее о ситуации с запахами в районе — в материале.

Замечательный сосед: белгородцы пожаловались на жуткий запах от свинокомплекса
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#Новости#Белгородская область#Экономика#Губернатор#Предприятия#Эксклюзив#Запах#Вячеслав Гладков
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