Белгород вошёл в пятёрку комфортных для жизни городов с населением до 1 млн

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В 2021 году до 44% выросла доля российских городов с благоприятной средой. По итогам прошедшего года в России выросло количество комфортных для жизни городов — до 490. Это на 115 городов больше, чем годом ранее, говорится в исследовании Минстроя РФ.

Белгород стал пятым среди городов-немиллионников, комфортных для жизни. В пятёрку вместе с областным центром вошли Тюмень, Грозный, Сочи и Ярославль. В целом за год доля городов с благоприятной средой выросла до 44%. Таких городов в РФ теперь 490 — на 115 больше, чем в 2020 году. К 2024 году доля городов с благоприятной средой должна вырасти до 60%, в 2030 году — до 80%. Программы реализуют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Белгородской области сейчас 11 городов. 73% из них комфортны для жизни, следует из данных исследования. При этом в плане на 2021 год было сделать удобными 63%. Что касается других регионов Черноземья, то в Брянской области комфортными признали 31% городов, аналогичное число было и в плане. В Воронежской области планировалось сделать комфортными 33% городов, однако удалось — 40%. В Курской области 40% городов признали комфортными для жизни, в плане также были 40%. Высокий результат показала Липецкая область. Планировалось за год создать комфортные условия в 50% городов, однако удалось в 70%. В Орловской области комфортными оказались 43% городов, как и было прописано в плане. В Тамбовской области также выполнили план — комфортные условия создали в половине городов региона.