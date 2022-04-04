Белгород вошёл в пятёрку комфортных для жизни городов с населением до 1 млн

Posted 4 апреля 2022, 08:44
Published 4 апреля 2022, 08:44
Modified 1 декабря, 08:50
Updated 1 декабря, 08:50
Белгород стал пятым среди городов-немиллионников, комфортных для жизни. В пятёрку вместе с областным центром вошли Тюмень, Грозный, Сочи и Ярославль. В целом за год доля городов с благоприятной средой выросла до 44%. Таких городов в РФ теперь 490 — на 115 больше, чем в 2020 году.
К 2024 году доля городов с благоприятной средой должна вырасти до 60%, в 2030 году — до 80%. Программы реализуют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В Белгородской области сейчас 11 городов. 73% из них комфортны для жизни, следует из данных исследования. При этом в плане на 2021 год было сделать удобными 63%.
Что касается других регионов Черноземья, то в Брянской области комфортными признали 31% городов, аналогичное число было и в плане. В Воронежской области планировалось сделать комфортными 33% городов, однако удалось — 40%. В Курской области 40% городов признали комфортными для жизни, в плане также были 40%.
Высокий результат показала Липецкая область. Планировалось за год создать комфортные условия в 50% городов, однако удалось в 70%. В Орловской области комфортными оказались 43% городов, как и было прописано в плане. В Тамбовской области также выполнили план — комфортные условия создали в половине городов региона.