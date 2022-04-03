«Был хлопок, на землю упали обломки»: что произошло в Белгородской области 3 апреля

Напомним, что 1 апреля по нефтебазе в Белгороде нанесли авиаудар два вертолёта ВСУ. Это произошло около половины шестого утра, а пожар удалось потушить только к десяти часам ночи. После этого СК РФ возбудил уголовное дело по статье за теракт. В тот день людей с близлежащих улиц эвакуировали, а позже мэр областного центра сообщил, что после взрыва повредились восемь окон в домах на улице К. Заслонова. Тогда же стало известно, что в результате авиаудара пострадало не менее семи объектов, в том числе местная типография.