«Был хлопок, на землю упали обломки»: что произошло в Белгородской области 3 апреля

Posted 3 апреля 2022, 10:34
Published 3 апреля 2022, 10:34
Modified 1 декабря, 08:48
Updated 1 декабря, 08:48
3 апреля белгородцев напугали звуки, похожие на взрывы. О них сообщили жители посёлка Томаровка Яковлевского городского округа. Позже в Сети появились фото оцепленных улиц и оперативных служб на месте.
Местных жителей успокоил глава администрации Яковлевского горокруга Олег Медведев. Он завил, что в Томаровке всё спокойно, однако хлопок действительно был, а на землю упали обломки.
Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели — они не представляют опасности, их увезли. Оцепление уже убирают. Олег Медведев
Чиновник уточнил, что движение скоро восстановят, и заверил, что никто не пострадал.
Напомним, что 1 апреля по нефтебазе в Белгороде нанесли авиаудар два вертолёта ВСУ. Это произошло около половины шестого утра, а пожар удалось потушить только к десяти часам ночи. После этого СК РФ возбудил уголовное дело по статье за теракт. В тот день людей с близлежащих улиц эвакуировали, а позже мэр областного центра сообщил, что после взрыва повредились восемь окон в домах на улице К. Заслонова. Тогда же стало известно, что в результате авиаудара пострадало не менее семи объектов, в том числе местная типография.