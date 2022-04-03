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Posted 3 апреля 2022, 10:34

Published 3 апреля 2022, 10:34

Modified 1 декабря, 08:48

Updated 1 декабря, 08:48

«Был хлопок, на землю упали обломки»: что произошло в Белгородской области 3 апреля

3 апреля 2022, 10:34
Сюжет
Взрыв
На звуки, похожие на взрывы, пожаловались жители посёлка в Яковлевском горокруге. Глава муниципалитета сообщил, что бояться нечего, всё спокойно, однако уточнил, что «был хлопок, на землю упали обломки», улицу оцепили.

3 апреля белгородцев напугали звуки, похожие на взрывы. О них сообщили жители посёлка Томаровка Яковлевского городского округа. Позже в Сети появились фото оцепленных улиц и оперативных служб на месте.

Местных жителей успокоил глава администрации Яковлевского горокруга Олег Медведев. Он завил, что в Томаровке всё спокойно, однако хлопок действительно был, а на землю упали обломки.

Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели — они не представляют опасности, их увезли. Оцепление уже убирают. Олег Медведев

Чиновник уточнил, что движение скоро восстановят, и заверил, что никто не пострадал.

Напомним, что 1 апреля по нефтебазе в Белгороде нанесли авиаудар два вертолёта ВСУ. Это произошло около половины шестого утра, а пожар удалось потушить только к десяти часам ночи. После этого СК РФ возбудил уголовное дело по статье за теракт. В тот день людей с близлежащих улиц эвакуировали, а позже мэр областного центра сообщил, что после взрыва повредились восемь окон в домах на улице К. Заслонова. Тогда же стало известно, что в результате авиаудара пострадало не менее семи объектов, в том числе местная типография.

#Новости#Происшествия#Томаровка#Взрыв#Хлопок#Спецоперация#Оцепление
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