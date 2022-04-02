Уголовное дело за теракт в Белгороде и планы на колесо в парке: итоги субботы

Несмотря на вчерашние события ярмарку в Белгороде всё-таки провели. Свою продукцию привезли 130 производителей. За время работы удалось продать в том числе около восьми тонн овощей и фруктов, более 3,2 тонны мяса и мясной продукции, по 1,5 тонны рыбы и мёда. Данных по сахару не было.