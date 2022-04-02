Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уголовное дело за теракт в Белгороде и планы на колесо в парке: итоги субботы

2 апреля 16:00
Фото: «Бел.Ру»
Следственный комитет РФ квалифицировал удары по нефтебазе как теракт, колесо обозрения в Центральном парке могут оставить, а ярмарка выходного дня продолжает пользоваться популярностью среди белгородцев.

Удары по нефтебазе — теракт

СКР завёл уголовное дело по факту ударов по нефтебазе в Белгороде по статье за теракт (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). В сообщении ведомства говорится, что совершили преступление лица из числа военнослужащих ВСУ, вступившие в преступный сговор. Виновных ищут.

В следкоме заявили, что по белгородской нефтебазе с двух украинских вертолётов ударили не менее четырёх раз. В регион они попали незамеченными благодаря тому, что летели на низкой высоте.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отказался обсуждать происшествие в Белгороде.

По факту авиаударов по нефтебазе в Белгороде СКР возбудил уголовное дело за теракт
Узнать подробнее

Колесу обозрения — быть

Архитекторы предложили оставить колесо обозрения в Центральном парке Белгорода. Однако в этом случае его перенесут за «Октябрь», рассказала Галина Горожанкина. По словам главного архитектора, с этой площадки откроется лучший вид на город.

Другие аттракционы в парке вряд ли оставят. А вот арку на входе сохранят. Задумались разработчики новой концепции и над тем, чтобы восстановить фонтан «Хоровод».

В Центральном парке Белгорода могут оставить колесо обозрения
Узнать подробнее

Итоги третьей ярмарки

Несмотря на вчерашние события ярмарку в Белгороде всё-таки провели. Свою продукцию привезли 130 производителей. За время работы удалось продать в том числе около восьми тонн овощей и фруктов, более 3,2 тонны мяса и мясной продукции, по 1,5 тонны рыбы и мёда. Данных по сахару не было.

Одним из гостей ярмарки вновь стал губернатор. Вячеслав Гладков по просьбе супруги купил сливочное масло.

Гладков выполнил «домашнее задание» от жены на ярмарке в Белгороде
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Белгороде обсуждают новый парк аттракционов и результаты очередных переговоровБелгородцы хотят записать детей в школу и получить зарплату хотя бы до 30 тысячОбстрел нефтебазы в Белгороде и снаряды в районе помешали белгородцам смеяться
#Новости#Нефтебаза#Ярмарка#Белгород#Центральный парк#Вячеслав Гладков#Теракт#Уголовное дело#Колесо обозрения#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46