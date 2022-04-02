Уголовное дело за теракт в Белгороде и планы на колесо в парке: итоги субботы

СКР завёл уголовное дело по факту ударов по нефтебазе в Белгороде по статье за теракт (п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). В сообщении ведомства говорится, что совершили преступление лица из числа военнослужащих ВСУ, вступившие в преступный сговор. Виновных ищут.
В следкоме заявили, что по белгородской нефтебазе с двух украинских вертолётов ударили не менее четырёх раз. В регион они попали незамеченными благодаря тому, что летели на низкой высоте.
Архитекторы предложили оставить колесо обозрения в Центральном парке Белгорода. Однако в этом случае его перенесут за «Октябрь», рассказала Галина Горожанкина. По словам главного архитектора, с этой площадки откроется лучший вид на город.
Другие аттракционы в парке вряд ли оставят. А вот арку на входе сохранят. Задумались разработчики новой концепции и над тем, чтобы восстановить фонтан «Хоровод».
Несмотря на вчерашние события ярмарку в Белгороде всё-таки провели. Свою продукцию привезли 130 производителей. За время работы удалось продать в том числе около восьми тонн овощей и фруктов, более 3,2 тонны мяса и мясной продукции, по 1,5 тонны рыбы и мёда. Данных по сахару не было.
Одним из гостей ярмарки вновь стал губернатор. Вячеслав Гладков по просьбе супруги купил сливочное масло.