Мэр Белгорода рассказал о повреждениях домов в районе нефтебазы

Пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл накануне. По объекту с двух украинских боевых вертолётов нанесли не менее четырёх авиаударов, возбуждено уголовное дело. Жертв и пострадавших не было. Жителей ближайших домов на время тушения пожара перевезли в «Белгород-Арену».