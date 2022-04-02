Мэр Белгорода рассказал о повреждениях домов в районе нефтебазы

После происшествия на нефтебазе в Белгороде повредились восемь окон в домах на улице Константина Заслонова. Всё пообещали заменить в течение двух-трёх дней.
В целом же здания в районе нефтебазы не пострадали. Об этом мэр Антон Иванов заявил по итогам встречи с жителями домов на улице Константина Заслонова 2 апреля.
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл накануне. По объекту с двух украинских боевых вертолётов нанесли не менее четырёх авиаударов, возбуждено уголовное дело. Жертв и пострадавших не было. Жителей ближайших домов на время тушения пожара перевезли в «Белгород-Арену».