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Мэр Белгорода рассказал о повреждениях домов в районе нефтебазы

2 апреля 16:50
Фото: кадр из видео в телеграм-канале Антона Иванова
Повредилось восемь окон. Антон Иванов поручил заменить их в течение двух-трёх дней. Об этом градоначальник рассказал по итогам встречи с жителями улицы Константина Заслонова в своём телеграм-канале.

После происшествия на нефтебазе в Белгороде повредились восемь окон в домах на улице Константина Заслонова. Всё пообещали заменить в течение двух-трёх дней.

В целом же здания в районе нефтебазы не пострадали. Об этом мэр Антон Иванов заявил по итогам встречи с жителями домов на улице Константина Заслонова 2 апреля.

Пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл накануне. По объекту с двух украинских боевых вертолётов нанесли не менее четырёх авиаударов, возбуждено уголовное дело. Жертв и пострадавших не было. Жителей ближайших домов на время тушения пожара перевезли в «Белгород-Арену».

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