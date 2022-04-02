Гладков выполнил «домашнее задание» от жены на ярмарке в Белгороде

В Белгороде 2 апреля проходит третья продовольственная ярмарка. Побывали на ней в том числе мэр Антон Иванов и губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, ассортимент и цены стали лучше. Однако до идеала ещё далеко, поэтому работа продолжится, отметил губернатор.
Во время утреннего видеообращения Гладков рассказал, что жена ему дала список продуктов, которые нужно купить на ярмарке. Её поручение глава региона выполнил.
Домашнее задание выполнил. Купил наивкуснейшее масло белгородских фермеров. Проверим, соответствует ли информация на ценнике его качеству.Вячеслав Гладков
Судя по снимкам с его страницы, купил губернатор наивкуснейшее, как указано на табличке, масло по цене в 500 рублей за килограмм.
Ярмарка в Белгороде будет работать до 15:00. Площадка та же — напротив «Космоса» на улице Королёва. Свои товары привезли 130 производителей.
Пока продолжается ярмарка, автобусы, курсирующие через улицу Королёва, будут ездить по изменённому маршруту.