Гладков выполнил «домашнее задание» от жены на ярмарке в Белгороде

На субботней ярмарке 2 апреля побывал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в этот раз цены и ассортимент лучше, но ещё есть над чем работать. Без покупок губернатор не ушёл — купил сливочное масло по заданию жены, рассказал глава региона на своих страницах в соцсетях.

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