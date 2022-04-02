Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства удара по белгородской нефтебазе

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара по нефтебазе в Белгороде. По его словам, необходимо установить тех, кто причастен к удару, в том числе лётчиков и их командиров.
Отметим, что ранее Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства падения украинского снаряда и взрывов в приграничной Журавлёвке. По факту убийства протоиерея Олега Артёмова СКР завёл уголовное дело.
Пожар на нефтебазе в Белгороде 1 апреля произошёл вследствие авиаудара с двух украинских вертолётов. Они зашли на территорию региона на предельно низкой высоте. Ликвидировать возгорание получилось только после 22:00.
Помимо нефтебазы, повредилось не менее семи объектов в двух промышленных парках под Белгородом, в том числе типография. Директор организации сообщал, что здание пострадало из-за вертолётного обстрела.