Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства удара по белгородской нефтебазе

Глава Следственного комитета РФ заявил, что необходимо установить тех, кто причастен к авиаудару, в том числе командиров и лётчиков, сообщили в пресс-службе ведомства. По нефтебазе в Белгороде нанесли авиаудар 1 апреля. Обошлось без жертв и пострадавших.

Сюжет Обстрел нефтебазы в Белгороде