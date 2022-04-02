Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства удара по белгородской нефтебазе

2 апреля 06:15
Фото: сайт Следственного комитета РФ
Глава Следственного комитета РФ заявил, что необходимо установить тех, кто причастен к авиаудару, в том числе командиров и лётчиков, сообщили в пресс-службе ведомства. По нефтебазе в Белгороде нанесли авиаудар 1 апреля. Обошлось без жертв и пострадавших.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара по нефтебазе в Белгороде. По его словам, необходимо установить тех, кто причастен к удару, в том числе лётчиков и их командиров.

Отметим, что ранее Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства падения украинского снаряда и взрывов в приграничной Журавлёвке. По факту убийства протоиерея Олега Артёмова СКР завёл уголовное дело.

Пожар на нефтебазе в Белгороде 1 апреля произошёл вследствие авиаудара с двух украинских вертолётов. Они зашли на территорию региона на предельно низкой высоте. Ликвидировать возгорание получилось только после 22:00.

Помимо нефтебазы, повредилось не менее семи объектов в двух промышленных парках под Белгородом, в том числе типография. Директор организации сообщал, что здание пострадало из-за вертолётного обстрела.

Материалы по теме
Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидированГазоснабжение домов в районе нефтебазы в Белгороде восстановилиЗеленский отказался обсуждать вертолётный удар по нефтебазе в Белгороде
#Новости#Нефтебаза#Белгород#Расследование#Следственный комитет#Александр бастрыкин#Обстрел нефтебазы в Белгороде#Происшествия
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46