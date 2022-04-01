«Я голову поворачиваю, а там столб дыма»: белгородка об авиаударе по нефтебазе

Взрыв был не один, примерно четыре. Потом стали подъезжать автобусы. Я слышу, гудит всё. В окно выглянула — много автобусов стоит. Потом по квартирам стали обходить, звонить, сказали: «Собирайте документы». На улице я голову поворачиваю назад — столб дыма. В общем, это было очень страшно. Потом мы ехали, и все видели огонь.Ирина, пенсионерка