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«Я голову поворачиваю, а там столб дыма»: белгородка об авиаударе по нефтебазе

1 апреля 11:55
Фото: Алина Харина / Бел.Ру
1 апреля белгородцы проснулись от звуков взрыва. Два украинских вертолёта нанесли удар по нефтебазе. Об утренних взрывах и переезде в безопасное место «Бел.Ру» рассказала жительница улицы Почтовой в Белгороде.

Пенсионерка Ирина услышала звук взрыва примерно в 05:36 утра. Позже по квартирам прошёлся сотрудник правоохранительных органов, посоветовал жителям переехать в безопасное место и собрать все необходимые документы.

Взрыв был не один, примерно четыре. Потом стали подъезжать автобусы. Я слышу, гудит всё. В окно выглянула — много автобусов стоит. Потом по квартирам стали обходить, звонить, сказали: «Собирайте документы». На улице я голову поворачиваю назад — столб дыма. В общем, это было очень страшно. Потом мы ехали, и все видели огонь.Ирина, пенсионерка

Во время сборов пенсионерка Ирина успела взять с собой все необходимые документы, сумку с таблетками и пятилитровую бутылку воды.

Нам сказали, чтобы мы не волновались, сказали, что отвезут в безопасное место, накормят. Спокойствие дочери перешло и мне, хотя меня трепало. Когда ехали, такие люди обходительные. Обещали, что как только потушат весь пожар, то вернут домой.Ирина, пенсионерка

Напомним, белгородцев, проживающих возле нефтебазы, разместили в «Белгород-Арене». В настоящий момент в арене находится больше 40 человек.

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