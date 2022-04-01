«Я голову поворачиваю, а там столб дыма»: белгородка об авиаударе по нефтебазе

Пенсионерка Ирина услышала звук взрыва примерно в 05:36 утра. Позже по квартирам прошёлся сотрудник правоохранительных органов, посоветовал жителям переехать в безопасное место и собрать все необходимые документы.
Взрыв был не один, примерно четыре. Потом стали подъезжать автобусы. Я слышу, гудит всё. В окно выглянула — много автобусов стоит. Потом по квартирам стали обходить, звонить, сказали: «Собирайте документы». На улице я голову поворачиваю назад — столб дыма. В общем, это было очень страшно. Потом мы ехали, и все видели огонь.Ирина, пенсионерка
Во время сборов пенсионерка Ирина успела взять с собой все необходимые документы, сумку с таблетками и пятилитровую бутылку воды.
Нам сказали, чтобы мы не волновались, сказали, что отвезут в безопасное место, накормят. Спокойствие дочери перешло и мне, хотя меня трепало. Когда ехали, такие люди обходительные. Обещали, что как только потушат весь пожар, то вернут домой.Ирина, пенсионерка
Напомним, белгородцев, проживающих возле нефтебазы, разместили в «Белгород-Арене». В настоящий момент в арене находится больше 40 человек.