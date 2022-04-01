В Москве подведены итоги форума SportForumLive

В ходе форума 30 и 31 марта этого года подняли тему развития физкультуры и спорта, международного сотрудничества, поговорили о приоритетах в спорте, мерах по защите прав и интересов отечественных спортсменов. Кроме того, в первый день форума помощник российского президента Игорь Левитин вручил госнаграды в спортивной сфере. Об этом пишет издание newsnn.ru.