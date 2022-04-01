В Москве подведены итоги форума SportForumLive

В ходе форума 30 и 31 марта этого года подняли тему развития физкультуры и спорта, международного сотрудничества, поговорили о приоритетах в спорте, мерах по защите прав и интересов отечественных спортсменов. Кроме того, в первый день форума помощник российского президента Игорь Левитин вручил госнаграды в спортивной сфере. Об этом пишет издание newsnn.ru.
SportForumLive является ведущим конгрессно-выставочном мероприятием России, организованным Минспортом РФ при поддержке АНО Форум “Спортивная держава”. Проводится под эгидой международного спортивного форума “Россия – спортивная держава”.
В течение двух дней, 30 и 31 марта, провели свыше 30 деловых мероприятий. Помимо этого, прошло 16 подписаний соглашений и два награждения. В первый день работы форума важным событием стала стратегическая дискуссия “Право на спорт. Риски и перспективы”.
Дискуссия прошла с участием заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, помощника президента РФ Игоря Левитина, министра спорта России Олега Матыцина, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, министра спорта и туризма Республики Беларусь Сергея Ковальчука, руководителей общероссийских спортивных федераций и представителей регионов.
Чернышенко поблагодарил спортсменов за то, что они, несмотря на все давление, придерживаются патриотической позиции. Зампредседателя Правительства РФ уверен, что спорт должен быть вне политики.
Как также сообщил Дмитрий Чернышенко, было принято решение о перераспределении свыше 8 млрд руб., которые освободились после отмены международных соревнований. Деньги вложат в строительство в регионах спортивной инфраструктуры и организацию новых форматов соревнований.
По уточнению главы Минспорта РФ Олега Матыцина, ведомство выработало план приоритетных мер, призванных обеспечивать устойчивость в отрасли физкультуры и спорта.
Информационные партнеры форума – холдинг 1MI и “Советский спорт”.