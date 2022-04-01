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В «Белгород-Арене» разместили 43 человека, проживающих возле горящей нефтебазы

1 апреля 14:02
Фото: телеграм-канал Антона Иванова
Всего в районе происшествия зарегистрировано почти 900 белгородцев, однако большинство решило уехать самостоятельно, сообщил мэр Антон Иванов. Вместе с собой некоторые горожане берут домашних животных.

В здании «Белгород-Арены» разместили 43 человека — они проживают в районе происшествия на нефтебазе. Горожанам предоставили горячее питание и напитки. Вместе с собой белгородцы привезли и домашних питомцев: очевидцы заметили кошек в переноске.

По данным горадминистрации, в домах в районе нефтебазы зарегистрировано 892 человека. Большинство решило уехать самостоятельно. Некоторые белгородцы отправились на работу. Другие на время остановились у родственников.

Есть и те, кто решил несмотря ни на что остаться дома. Так, например, поступили белгородцы с улицы Почтовой, 62г.

Утром 1 апреля в микрорайоне Крейда в Белгороде загорелась нефтебаза. Сообщалось, что произошло это после авиаударов с украинских вертолётов.

Пожарные тушат огонь уже больше десяти часов. На место происшествия должны были приехать представители федерального МЧС. На подмогу белгородским спасателям направили коллег из Воронежа и Курска.

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