В «Белгород-Арене» разместили 43 человека, проживающих возле горящей нефтебазы

В здании «Белгород-Арены» разместили 43 человека — они проживают в районе происшествия на нефтебазе. Горожанам предоставили горячее питание и напитки. Вместе с собой белгородцы привезли и домашних питомцев: очевидцы заметили кошек в переноске.
По данным горадминистрации, в домах в районе нефтебазы зарегистрировано 892 человека. Большинство решило уехать самостоятельно. Некоторые белгородцы отправились на работу. Другие на время остановились у родственников.
Есть и те, кто решил несмотря ни на что остаться дома. Так, например, поступили белгородцы с улицы Почтовой, 62г.
Утром 1 апреля в микрорайоне Крейда в Белгороде загорелась нефтебаза. Сообщалось, что произошло это после авиаударов с украинских вертолётов.
Пожарные тушат огонь уже больше десяти часов. На место происшествия должны были приехать представители федерального МЧС. На подмогу белгородским спасателям направили коллег из Воронежа и Курска.