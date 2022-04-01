В «Белгород-Арене» разместили 43 человека, проживающих возле горящей нефтебазы

В здании «Белгород-Арены» разместили 43 человека — они проживают в районе происшествия на нефтебазе. Горожанам предоставили горячее питание и напитки. Вместе с собой белгородцы привезли и домашних питомцев: очевидцы заметили кошек в переноске.