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Posted 1 апреля 2022, 19:12

Published 1 апреля 2022, 19:12

Modified 1 декабря, 08:56

Updated 1 декабря, 08:56

Угроза миновала: белгородцы вернулись в свои дома у горящей нефтебазы

1 апреля 2022, 19:12
Сюжет
Пожар
Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что угрозы жизни и здоровью людей больше нет.

Пожар на нефтебазе в Белгороде, который возник утром 1 апреля после атаки вертолётов ВСУ, локализован и люди больше могут не переживать за свои жизни и здоровье.

Жители города могут вернуться в свои квартиры на улицах Почтовой, К. Заслонова и других соседних улиц, которые они покинули на время тушения пожара.

Градоначальник Антон Иванов сообщил, что горожан, которые пережидали опасную фазу пожара в «Белгород-Арене», уже отвезли обратно к их домам.

Подробности обо всех происшествиях 1 апреля в Белгороде и Белгородском районе, в том числе о взрывах в Никольском и Ясных Зорях, читайте в нашем материале. Больше фото- и видеоматериалов можно изучить в нашем телеграм-канале.

#Новости#Город#Белгородцы#Пожар#Мэр белгорода#Новости Белгорода#Взрыв#Антон Иванов#Нефтебаза
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