Угроза миновала: белгородцы вернулись в свои дома у горящей нефтебазы

Posted 1 апреля 2022, 19:12
Published 1 апреля 2022, 19:12
Modified 1 декабря, 08:56
Updated 1 декабря, 08:56
Пожар на нефтебазе в Белгороде, который возник утром 1 апреля после атаки вертолётов ВСУ, локализован и люди больше могут не переживать за свои жизни и здоровье.
Жители города могут вернуться в свои квартиры на улицах Почтовой, К. Заслонова и других соседних улиц, которые они покинули на время тушения пожара.
Градоначальник Антон Иванов сообщил, что горожан, которые пережидали опасную фазу пожара в «Белгород-Арене», уже отвезли обратно к их домам.
Подробности обо всех происшествиях 1 апреля в Белгороде и Белгородском районе, в том числе о взрывах в Никольском и Ясных Зорях, читайте в нашем материале. Больше фото- и видеоматериалов можно изучить в нашем телеграм-канале.