Удар по нефтебазе в Белгороде: что известно на данный момент

Также Вячеслав Гладков заявил, что несмотря на пожар на нефтебазе, дефицита топлива быть не должно. На текущий момент власти региона занимаются изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС. Также губернатор сообщил, что угрозы для населения нет.