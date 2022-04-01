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Удар по нефтебазе в Белгороде: что известно на данный момент

1 апреля 06:26
Фото: Бел.Ру
Около 5:30 два украинских вертолёта нанесли удары по объекту. Они летели на сверхмалой высоте. Возникший в результате удара пожар не потушили до сих пор. Мэр Антон Иванов заявил, что никто не пострадал.

1 апреля около 5:30 два украинских вертолёта нанесли удары по нефтебазе в Белгороде. Пожар, возникший вследствие ударов, тушат до сих пор. Задействовано больше 200 спасателей, 50 единиц техники и пожарный поезд.

Как оказалось, никто не пострадал. Эту информацию подтвердил мэр Антон Иванов. Ранее губернатор Вячеслав Гладков писал о двух пострадавших — работниках нефтебазы.

В связи с происшествием жителей ближайших домов на улицах Макаренко, Почтовой и Константина Заслонова решили перевезти в более безопасное место. Их временно вывозят в «Белгород-Арену».

Также Вячеслав Гладков заявил, что несмотря на пожар на нефтебазе, дефицита топлива быть не должно. На текущий момент власти региона занимаются изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС. Также губернатор сообщил, что угрозы для населения нет.

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