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Сотрудника белгородской типографии спас от обстрела горячий кофе

1 апреля 14:28
Фото: Бел.Ру
Обычно ранним утром в типографии никого нет, однако именно в день авиаудара там остался юрист. Он вышел за кофе, и это спасло ему жизнь. Об этом сообщает News.ru.
Сюжет
Обстрел

Ранним утром 1 апреля под Белгородом произошёл авиаудар, который мог плачевно закончиться для сотрудника типографии «Константа». Он чудом остался в живых – решил взбодриться и вышел за кофе.

С редакцией побеседовал один из сотрудников. Он рассказал, что обычно в такое время в типографии никого нет, однако именно сегодня там находился юрист. Ракета в здание не попала – она разорвалась на улице, в здание влетели только осколки.

Вторая ракета попала в находящееся рядом здание, однако не детонировала. Обезвреживать её пришлось сапёрам. В результате обошлось без жертв и пострадавших. Желание выпить кофе спасло белгородцу жизнь.

Напомним, утро в регионе прошло неспокойно. Произошли удары по нефтебазе и ещё нескольким объектам.

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