Сотрудника белгородской типографии спас от обстрела горячий кофе

Ранним утром 1 апреля под Белгородом произошёл авиаудар, который мог плачевно закончиться для сотрудника типографии «Константа». Он чудом остался в живых – решил взбодриться и вышел за кофе.
С редакцией побеседовал один из сотрудников. Он рассказал, что обычно в такое время в типографии никого нет, однако именно сегодня там находился юрист. Ракета в здание не попала – она разорвалась на улице, в здание влетели только осколки.
Вторая ракета попала в находящееся рядом здание, однако не детонировала. Обезвреживать её пришлось сапёрам. В результате обошлось без жертв и пострадавших. Желание выпить кофе спасло белгородцу жизнь.