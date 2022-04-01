Сенатор Джабаров объяснил, почему украинские вертолёты пролетели в Белгород

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров объяснил, почему не получилось предотвратить происшествие в Белгороде.
По его словам, украинские вертолёты летели на слишком низкой высоте. Из-за этого системы противовоздушной обороны не смогли отследить их передвижение. Системы ПВО, как правило, работают на более высоких расстояниях.
Джабаров добавил, что Вооружённые силы РФ должны нанести ответный удар на военный аэродром, из которого украинские вертолёты направились в Белгород. Также он выразил уверенность, что на границе примут защитные меры.
Два украинских вертолёта нанесли удар по нефтебазе в Белгороде утром 1 апреля. Произошёл сильный пожар, на место вылетела оперативная группа МЧС РФ. Как сообщил мэр Антон Иванов, огонь тушат около 200 человек и более 50 единиц техники, задействованы пожарный поезд и вертолёт.
Вертолётный обстрел этим утром произошёл и в Северном. Повредилось здание типографии «Константа».
В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.