Путину доложили об обстреле нефтебазы в Белгороде

По его словам, о ситуации в Белгороде президенту оперативно доложили. «Вы знаете, что МЧС туда отправилось, принимаются меры для того, чтобы реорганизовать цепочки по снабжению топливом, чтобы произошедшее никоим образом не отразилось на уровне снабжения всеми необходимыми элементами топлива», — отметил Песков.
Два вертолёта ВСУ атаковали нефтебазу в Белгороде утром 1 апреля. Они зашли в воздушное пространство России на малой высоте.
При этом Песков заметил, что оценки давать должна не администрация президента, в военные профессионалы.
Превосходство России в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом. Это действительно так. А что касается произошедшего, то всё-таки оценки должны давать не мы, а наши силовые ведомства. Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров. Дмитрий Песков
Взрывы на нефтебазе в Белгороде произошли в шестом часу утра 1 апреля после атаки с двух украинских вертолётов. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. квадратных метров, пострадавших нет. По состоянию на час дня потушили три загоревшихся резервуара.