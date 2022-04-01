Путину доложили об обстреле нефтебазы в Белгороде

Превосходство России в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом. Это действительно так. А что касается произошедшего, то всё-таки оценки должны давать не мы, а наши силовые ведомства. Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров. Дмитрий Песков