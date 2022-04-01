Пожар на обстрелянной нефтебазе в Белгороде локализован

Пожар на нефтебазе на Крейде в Белгороде локализовали, написал глава региона в своём телеграм-канале. Спасатели МЧС до конца дня планируют устранить открытое горение. После этого жители ближайших домов смогут вернуться в свои квартиры.
Пожар на нефтебазе возник после обстрела двумя вертолётами украинской армии. Загорелось восемь резервуаров с топливом. Никто не пострадал, но на время тушения пожара несколько десятков жителей близлежащих домов, которые оставались в квартирах, вывезли на «Белгород-Арену».
Площадь возгорания составила 1,2 тыс. квадратных метров.