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Пожар на обстрелянной нефтебазе в Белгороде локализован

1 апреля 16:15
Фото: Бел.Ру
Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Спасатели планируют до конца дня ликвидировать открытое горение.

Пожар на нефтебазе на Крейде в Белгороде локализовали, написал глава региона в своём телеграм-канале. Спасатели МЧС до конца дня планируют устранить открытое горение. После этого жители ближайших домов смогут вернуться в свои квартиры.

Пожар на нефтебазе возник после обстрела двумя вертолётами украинской армии. Загорелось восемь резервуаров с топливом. Никто не пострадал, но на время тушения пожара несколько десятков жителей близлежащих домов, которые оставались в квартирах, вывезли на «Белгород-Арену».

Площадь возгорания составила 1,2 тыс. квадратных метров.

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