Пожар на обстрелянной нефтебазе в Белгороде локализован

Пожар на нефтебазе возник после обстрела двумя вертолётами украинской армии. Загорелось восемь резервуаров с топливом. Никто не пострадал, но на время тушения пожара несколько десятков жителей близлежащих домов, которые оставались в квартирах, вывезли на «Белгород-Арену».