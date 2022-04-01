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Под Белгородом обстреляли типографию

1 апреля 06:36
Фото: Белгород-Медиа
Повреждено здание «Константы», об этом со ссылкой на директора компании сообщает «Белгород-Медиа». По его словам, обстрел произошёл в районе 05:30 1 апреля.
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Обстрел

1 апреля в Северном под Белгородом обстреляли здание типографии «Константа». Об этом СМИ сообщил директор компании Константин Лахнов.

По его словам, произошло всё в районе 05:30. Сейчас типография без света, повреждены отопление и один из офисов. По данным «Белгород-Медиа», на месте работает следственный комитет.

«Фонарь» в свою очередь сообщал о возможном обстреле промышленного парка «Северный». Однако подтверждения этой информации не было.

Отметим, что в то же время 1 апреля произошёл пожар на нефтебазе на Крейде. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, возгорание случилось после авиаудара с двух вертолётов Вооружённых сил Украины. Жителей ближайших к месту происшествия улиц отвезли на время в «Белгород-Арену».

Изначально сообщалось о двоих пострадавших сотрудниках нефтебазы, однако позже мэр Антон Иванов опроверг эту информацию.

Вячеслав Гладков добавил, что несмотря на происшествие дефицита топлива в регионе не ожидается. Тем не менее белгородцы всё равно создают очереди на заправках.

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#Новости#Обстрел#Белгородский район#Типография#Северный#Константа#Обстрел нефтебазы в Белгороде#Происшествия
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