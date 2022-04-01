Под Белгородом обстреляли типографию

1 апреля в Северном под Белгородом обстреляли здание типографии «Константа». Об этом СМИ сообщил директор компании Константин Лахнов.
По его словам, произошло всё в районе 05:30. Сейчас типография без света, повреждены отопление и один из офисов. По данным «Белгород-Медиа», на месте работает следственный комитет.
«Фонарь» в свою очередь сообщал о возможном обстреле промышленного парка «Северный». Однако подтверждения этой информации не было.
Отметим, что в то же время 1 апреля произошёл пожар на нефтебазе на Крейде. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, возгорание случилось после авиаудара с двух вертолётов Вооружённых сил Украины. Жителей ближайших к месту происшествия улиц отвезли на время в «Белгород-Арену».
Изначально сообщалось о двоих пострадавших сотрудниках нефтебазы, однако позже мэр Антон Иванов опроверг эту информацию.
Вячеслав Гладков добавил, что несмотря на происшествие дефицита топлива в регионе не ожидается. Тем не менее белгородцы всё равно создают очереди на заправках.