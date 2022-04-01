Под Белгородом обстреляли типографию

Отметим, что в то же время 1 апреля произошёл пожар на нефтебазе на Крейде. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, возгорание случилось после авиаудара с двух вертолётов Вооружённых сил Украины. Жителей ближайших к месту происшествия улиц отвезли на время в «Белгород-Арену».