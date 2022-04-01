Металлоинвест в 2022 году инвестирует в устойчивое развитие Белгородской области

Подписи под документом поставили генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Общий вклад сторон в рамках СЭП составит 4,7 млрд рублей, в том числе 1,6 млрд рублей — инвестиции Металлоинвеста, 3,1 млрд рублей — Белгородской области.
«Все предприятия, работающие в Белгородской области, уже давно стали одной семьей. Взаимодействие, в том числе в рамках этого проекта, по-настоящему семейное. Совместная забота о развитии спорта, образовании, городском благоустройстве стали нормой для наших взаимоотношений, — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. — Я уверен, будь экономическая ситуация крайне непростая или, наоборот, максимально благоприятная, наше взаимодействие сохранится. Мы заключаем соглашение и выстраиваем долгосрочные планы. Мы вкладываем деньги в людей и детей, а значит в будущее нашего региона».
«Благополучие наших сотрудников и жителей городов — ключевой приоритет Компании, — заявил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. — Вместе с регионом мы продолжаем инвестировать в решение наиболее актуальных для жителей Старого Оскола и Губкина вопросов, развивать существующие и создавать новые объекты социальной инфраструктуры, повышать качество жизни. Эффективная работа наших предприятий вносит важный вклад в устойчивое развитие Белгородской области. В 2021 году Лебединский ГОК и ОЭМК им. А. А. Угарова перечислили в консолидированный бюджет Белгородской области более 49 млрд рублей налогов и сборов».
Основными направлениями социальных инвестиций Металлоинвеста в 2022 году станут формирование комфортной городской среды, поддержка культуры и спорта, образования и здравоохранения.
На образовательную программу для школьников 272 учебных заведений Белгородской области Компания уже направила более 400 млн рублей. На эти средства было закуплено 4 тыс. ноутбуков. Дополнительно 3 млн рублей Металлоинвест направит на помощь всем первоклассникам Губкина в подготовке к новому учебному году.
Металлоинвест сохранит поддержку ВК «Белогорье» — гордости Белгородчины и одного из самых титулованных волейбольных клубов в мире.
Компания продолжит работу над ключевыми проектами по созданию комфортной городской среды.
В Губкине будет начата реализация проекта благоустройства долины ручья Теплый Колодезь, разработанного компанией «Металлоинвест» совместно с администрацией Губкина, дизайнерами и архитекторами. Активное участие в разработке концепции приняли жители города.
Также Компания примет участие в благоустройстве «нижнего» парка и территории городского пруда в Губкине.
В Старом Осколе продолжится реконструкция набережной реки Осколец, парка «Победы» и ряда городских общественных пространств.
По инициативе Металлоинвеста будет реализован ряд важных для городов проектов, в том числе, закуплено оборудование для центральной районной больницы, отремонтирован и оснащен роддом в городе Губкин, приобретены квартиры для молодых врачей Старого Оскола, реконструирован Центр современного искусства «Быль».
Также пройдут ремонты в старооскольском детском саду № 40, лицее № 3, школе № 6, спортивной школе олимпийского резерва им. А. Невского, направлены средства на завершение ремонта и приобретение оборудования для губкинской школы № 7.
В 2022 году получит прописку в отремонтированном здании центр по оказанию помощи детям с ментальными нарушениями «Синий кот». Проект был инициирован участниками грантового конкурса Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! С моим городом» в городе Губкин.
Более 43 млн рублей Металлоинвест направит на реализацию корпоративной программы «ВМЕСТЕ!», которая объединяет пул проектов НКО и жителей Старого Оскола и Губкина по шести направлениям: развитие городской среды, культура, образование, спорт, волонтерство, здоровье и адресная помощь.
Будет продолжено сотрудничество с ведущими профильными учебными заведениями — филиалами НИТУ «МИСиС», Губкинским горно-политехническим колледжем, старооскольским филиалом Государственного геологоразведочного университета.
Правительство Белгородской области направит средства на модернизацию дорожно-транспортной системы, строительство и капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, обустройство придомовых территорий в Старом Осколе.
Более 630 млн выделено областью на закупку медицинского оборудования для окружной больницы Святителя Луки Крымского и детской окружной больницы.
Будет завершено строительство детского сада в микрорайоне Журавлики и начнется строительство нового детского сада в Сергиевке. Проведут капремонты Театра для детей и молодежи, школы № 11, лицея № 5. Белгородская область профинансирует разработку проектной документации благоустройства сквера на ул. Лазарева.