Металлоинвест в 2022 году инвестирует в устойчивое развитие Белгородской области

«Все предприятия, работающие в Белгородской области, уже давно стали одной семьей. Взаимодействие, в том числе в рамках этого проекта, по-настоящему семейное. Совместная забота о развитии спорта, образовании, городском благоустройстве стали нормой для наших взаимоотношений, — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. — Я уверен, будь экономическая ситуация крайне непростая или, наоборот, максимально благоприятная, наше взаимодействие сохранится. Мы заключаем соглашение и выстраиваем долгосрочные планы. Мы вкладываем деньги в людей и детей, а значит в будущее нашего региона».