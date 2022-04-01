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Мэр Белгорода назвал дома, которые временно расселят из-за пожара на нефтебазе

1 апреля 04:14
Фото: https://vk.com/anton_ivanov_adm
В Белгороде объявили о временном расселении жителей Крейды из-за утреннего пожара на нефтебазе. Как рассказал мэр Белгорода Антон Иванов, автобусы уже готовы перевозить людей.

В «Белгород-Арене» временно разместят жителей улицы Почтовая (дома № 62г и 62), Константина Заслонова (дома № 80, 80б, 76, 76а, 78). Автобусы уже на месте, они взяты из резерва, поэтому сбоев в работе общественного транспорта в Белгороде не будет.

В «Белгород-Арене» белгородцев обеспечат всем необходимым, заверил Антон Иванов. Он работает на месте происшествия, причины пожара устанавливаются.

Напомним, нефтебаза в Белгороде загорелась рано утром 1 апреля. На данный момент известно о двух пострадавших работниках нефтебазы, им оказана помощь. Пожарные тушат огонь.

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