Мэр Белгорода назвал дома, которые временно расселят из-за пожара на нефтебазе

В «Белгород-Арене» временно разместят жителей улицы Почтовая (дома № 62г и 62), Константина Заслонова (дома № 80, 80б, 76, 76а, 78). Автобусы уже на месте, они взяты из резерва, поэтому сбоев в работе общественного транспорта в Белгороде не будет.