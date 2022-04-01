Колония в Белгородской области заказала семена на 2 млн рублей

Напомним, в середине марта эксперты Белгородской области сообщили о возможном дефиците семян подсолнечника и свёклы. Всё дело в проблеме с импортом. А белгородские аграрии обеспечены только половиной семян этих культур. Сейчас в регионе плотно занимаются разработкой программы по семеноводству.
Исправительная колония №7 в Валуйках решила закупить семена подсолнечника на 2 млн рублей. Госзакупка была опубликована 18 марта. 28 марта нашёлся и поставщик.
В заказе колонии значатся два сорта подсолнечника для посева: МАС- 80 и ЕС Янис. Допускаются аналоги. Семена должны соответствовать ГОСТ Р 52325-2005. За 96 посевных единиц, в каждой из которых будет от 150 тысяч семян, поставщик получит 2 млн рублей. К слову, в контракте речь идёт о сорте «Гусар П-115».
В качестве источника финансирования в документе указан КБК. Это специальный многоразрядный код, который используют во всех платежах в бюджетную систему России. Такой код группирует статьи расходов, доходов и источников финансирования.
Поставщиком семян выбран Маринков Иван Борисович. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», это индивидуальный предприниматель из Валуек, как ИП зарегистрирован в 2018 году.
Примечательно, что в марте 2022 года он стал поставщиком семян яровой пшеницы для исправительной колонии №9, которая тоже находится в Валуйках. Сумма контракта превысила 1,1 млн рублей.
Поставить заказанную продукцию исполнитель должен в течение 10 дней со дня заключения контракта.