Колония в Белгородской области заказала семена на 2 млн рублей

В заказе колонии значатся два сорта подсолнечника для посева: МАС- 80 и ЕС Янис. Допускаются аналоги. Семена должны соответствовать ГОСТ Р 52325-2005. За 96 посевных единиц, в каждой из которых будет от 150 тысяч семян, поставщик получит 2 млн рублей. К слову, в контракте речь идёт о сорте «Гусар П-115».