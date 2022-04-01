Как объехать перекрытый участок дороги из-за пожара на нефтебазе в Белгороде

Судя по опубликованной карте, перекрытый участок на улице Константина Заслонова можно объехать с восточного направления по улицам Пятницкой и далее по Почтовой, Макаренко, Энергетиков, Дзгоева, Сторожевой.
Напомним, участок дороги пришлось перекрыть из-за пожара на нефтебазе. В настоящее время известно, что превышения нормы вредных веществ в воздухе нет.
Ликвидировать последствия авиаудара двух украинских вертолётов пытаются спасатели. На место пожара выехал врио главы МЧС Чуприян.
Нефтебаза стала не единственным разрушенным объектом. Известно, что повреждения получило здание «Техсапфира» в посёлке Северном и типография.