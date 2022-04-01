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Как объехать перекрытый участок дороги из-за пожара на нефтебазе в Белгороде

1 апреля 09:29
Фото: pixabay.com
В настоящее время ул. Константина Заслонова полностью перекрыли из-за пожара на нефтебазе в Белгороде. Руководитель администрации областного центра опубликовал у себя в телеграм-канале схему объезда.

Судя по опубликованной карте, перекрытый участок на улице Константина Заслонова можно объехать с восточного направления по улицам Пятницкой и далее по Почтовой, Макаренко, Энергетиков, Дзгоева, Сторожевой.

Фото: телеграм-канал Антона Иванова

Напомним, участок дороги пришлось перекрыть из-за пожара на нефтебазе. В настоящее время известно, что превышения нормы вредных веществ в воздухе нет.

Ликвидировать последствия авиаудара двух украинских вертолётов пытаются спасатели. На место пожара выехал врио главы МЧС Чуприян.

Нефтебаза стала не единственным разрушенным объектом. Известно, что повреждения получило здание «Техсапфира» в посёлке Северном и типография.

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