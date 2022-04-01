Гладков прокомментировал очереди на АЗС в Белгороде

Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале прокомментировал очереди на АЗС Белгорода. Возникли они на фоне новости о том, что на Крейде горит нефтебаза.
Губернатор утверждает, что проблем с топливом в Белгородской области нет и не будет. Помимо базы в Белгороде, ещё одна работает в Губкине.
В данный момент Роснефть перераспределяет запасы из базы в Губкине по области. С учётом перераспределения им хватит запасов на все заправки для работы на срок от 5 до 13 дней.Вячеслав Гладков
Глава региона добавил, что все остальные поставщики бензина работают в штатном режиме, у них есть собственные ёмкости, базы и собственные источники поставки.
Гладков заявил, что на всех заправках региона бензин имеется в наличии. «Его запас по всей области — на 15-18 дней», — заключил губернатор.
Корреспонденты «Бел.Ру» сообщают, что на некоторых заправках очереди не очень большие: такую картину заметили в районе Крейды. Возможно, связано это с тем, что автомобилисты выбрали другие АЗС, так как Михайловское шоссе до сих пор перекрыто.
Пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл около 05:30 1 апреля. Как сообщил губернатор, происшествие случилось вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооружённых сил Украины. Жителей ближайших к месту пожара улиц временно увезли в «Белгород-Арену».