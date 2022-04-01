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Гладков прокомментировал очереди на АЗС в Белгороде

1 апреля 06:20
Фото: «Бел.Ру»
По словам губернатора, в регионе действует две нефтебазы, поэтому запасов топлива хватит. Все остальные поставщики бензина работают в штатном режиме, отметил глава региона на своей странице в соцсети. Очередь образовалась на фоне новости о пожаре на нефтебазе на Крейде.

Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале прокомментировал очереди на АЗС Белгорода. Возникли они на фоне новости о том, что на Крейде горит нефтебаза.

Губернатор утверждает, что проблем с топливом в Белгородской области нет и не будет. Помимо базы в Белгороде, ещё одна работает в Губкине.

В данный момент Роснефть перераспределяет запасы из базы в Губкине по области. С учётом перераспределения им хватит запасов на все заправки для работы на срок от 5 до 13 дней.Вячеслав Гладков

Глава региона добавил, что все остальные поставщики бензина работают в штатном режиме, у них есть собственные ёмкости, базы и собственные источники поставки.

Гладков заявил, что на всех заправках региона бензин имеется в наличии. «Его запас по всей области — на 15-18 дней», — заключил губернатор.

Корреспонденты «Бел.Ру» сообщают, что на некоторых заправках очереди не очень большие: такую картину заметили в районе Крейды. Возможно, связано это с тем, что автомобилисты выбрали другие АЗС, так как Михайловское шоссе до сих пор перекрыто.

Пожар на нефтебазе в Белгороде произошёл около 05:30 1 апреля. Как сообщил губернатор, происшествие случилось вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооружённых сил Украины. Жителей ближайших к месту пожара улиц временно увезли в «Белгород-Арену».

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