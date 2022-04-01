Гладков прокомментировал очереди на АЗС в Белгороде

Корреспонденты «Бел.Ру» сообщают, что на некоторых заправках очереди не очень большие: такую картину заметили в районе Крейды. Возможно, связано это с тем, что автомобилисты выбрали другие АЗС, так как Михайловское шоссе до сих пор перекрыто.