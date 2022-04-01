Гладков: Комментарии, что власти не знают, что произошло в Никольском, — неправда

В некоторых средствах массовой информации начали публиковаться материалы, что «белгородские власти не знают, что произошло в Никольском». Официально заявляю, что это неправда. Заявлений и комментариев по ситуации пока никаких не было по той причине, что сейчас всю информацию тщательно проверяем, понимая свою ответственность за каждое сказанное людям слово. Как только получу полные и достоверные данные, сразу же проинформирую, как и обычно.Вячеслав Гладков