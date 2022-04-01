Гладков: Комментарии, что власти не знают, что произошло в Никольском, — неправда

Днём 1 апреля жители Белгорода и Белгородского района услышали звуки взрывов. Спустя время ТАСС сообщил, что упал снаряд в Никольском.
Как пишет РИА «Новости», белгородские власти позже заявили, что официального подтверждения о попадании в Никольское нет. «Что это было — мы не знаем, слышен был хлопок, и всё. Был ли это снаряд или было это ещё что-то — мы не знаем», — такую цитату приводит информагентство.
Вместе с тем в региональном правительстве «Бел.Ру» ответили, что никакого комментария РИА не давали. Ситуацию разъяснил и губернатор Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
В некоторых средствах массовой информации начали публиковаться материалы, что «белгородские власти не знают, что произошло в Никольском». Официально заявляю, что это неправда. Заявлений и комментариев по ситуации пока никаких не было по той причине, что сейчас всю информацию тщательно проверяем, понимая свою ответственность за каждое сказанное людям слово. Как только получу полные и достоверные данные, сразу же проинформирую, как и обычно.Вячеслав Гладков