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В Белгородской области ждут ажиотажный спрос на яйца перед Пасхой

31 марта 09:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
К ажиотажному спросу на сахар перед Пасхой присоединится спрос на яйца. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации Белгородских розничных сетей Леонид Курашик.
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Пасха

По словам Курашика, нелогичное поведение покупателей нельзя просчитать. Ярким примером этому служит ажиотажный спрос на сахар. Перед Пасхой начнётся сезон покупки яиц. И ажиотажный спрос будет связан не с тем, что их покупают впрок, а с праздником.

Это будет всплеск, на котором попытаются сыграть все. Маленькие магазины будут поднимать цены, потому что они могут это делать так — нарисовать и выставить. В сетях невозможно так сделать. Необходим целый процесс административно-управленческих решений для того, чтобы изменить цену.Леонид Курашик

В 2022 году верующие будут отмечать Пасху 24 апреля.

Напомним, из-за санкций в Белгородской области может пропасть импортный элитный алкоголь. А вот лимоны и имбирь, спрос на которые был в первую волну пандемии, останется на полках белгородских магазинов.

В Белгородской области может пропасть импортный элитный алкоголь
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