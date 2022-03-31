В Белгородской области ждут ажиотажный спрос на яйца перед Пасхой

Это будет всплеск, на котором попытаются сыграть все. Маленькие магазины будут поднимать цены, потому что они могут это делать так — нарисовать и выставить. В сетях невозможно так сделать. Необходим целый процесс административно-управленческих решений для того, чтобы изменить цену.Леонид Курашик