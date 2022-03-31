В Белгородской области ждут ажиотажный спрос на яйца перед Пасхой

По словам Курашика, нелогичное поведение покупателей нельзя просчитать. Ярким примером этому служит ажиотажный спрос на сахар. Перед Пасхой начнётся сезон покупки яиц. И ажиотажный спрос будет связан не с тем, что их покупают впрок, а с праздником.
Это будет всплеск, на котором попытаются сыграть все. Маленькие магазины будут поднимать цены, потому что они могут это делать так — нарисовать и выставить. В сетях невозможно так сделать. Необходим целый процесс административно-управленческих решений для того, чтобы изменить цену.Леонид Курашик
В 2022 году верующие будут отмечать Пасху 24 апреля.
Напомним, из-за санкций в Белгородской области может пропасть импортный элитный алкоголь. А вот лимоны и имбирь, спрос на которые был в первую волну пандемии, останется на полках белгородских магазинов.