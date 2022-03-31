В Белгородской области начинается запись детей в первые классы

Первая волна приёмной кампании для зачисления детей в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 30 июня. Подать заявление могут родители детей, которые прописаны на закреплённой за школой территории, льготники, а также дошкольники, у которых братья или сёстры уже обучаются в выбранном учебном заведении.