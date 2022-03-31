bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 марта 2022, 13:46

Published 31 марта 2022, 13:46

Modified 1 декабря, 08:47

Updated 1 декабря, 08:47

В Белгородской области начинается запись детей в первые классы

31 марта 2022, 13:46
Сюжет
Школа
1 апреля в Белгородской области стартует приёмная кампания по записи детей в школы. Кто может подать заявление и какие документы нужны — в материале.

Первая волна приёмной кампании для зачисления детей в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 30 июня. Подать заявление могут родители детей, которые прописаны на закреплённой за школой территории, льготники, а также дошкольники, у которых братья или сёстры уже обучаются в выбранном учебном заведении.

Во время второй волны с 6 июля по 5 сентября заявление на зачисление в первый класс могут подать родители всех детей, вне зависимости от места прописки. Найти перечень закреплённых за школой адресов можно на официальном сайте учебного заведения.

Для зачисления родителям или законным представителям нужно предъявить несколько документов:

  • паспорт,
  • свидетельство о рождении ребёнка (или иной документ, подтверждающий родство),
  • документ, подтверждающий регистрацию ребёнка по месту жительства или пребывания.

Подать документы можно в школе, почтой заказным письмом с уведомлением, через сайт школы или электронный адрес, а также с помощью регионального портала госуслуг.

Данные о зачислении ребёнка в школу появятся не раньше 3 июля этого года. Списки опубликуют на сайте общеобразовательного учреждения.

По прогнозам регионального правительства Белгородской области, в этом году в школы пойдут 19 тысяч первоклассников. Известно, что годом ранее только в Белгороде в первый класс пришли 4400 детей.

#Новости#Общество#Белгородская область#Школа#Эксклюзив#Приёмная кампания#Первый класс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика