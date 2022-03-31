В Белгородской области начинается запись детей в первые классы

Posted 31 марта 2022, 13:46
Published 31 марта 2022, 13:46
Modified 1 декабря, 08:47
Updated 1 декабря, 08:47
Первая волна приёмной кампании для зачисления детей в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 30 июня. Подать заявление могут родители детей, которые прописаны на закреплённой за школой территории, льготники, а также дошкольники, у которых братья или сёстры уже обучаются в выбранном учебном заведении.
Во время второй волны с 6 июля по 5 сентября заявление на зачисление в первый класс могут подать родители всех детей, вне зависимости от места прописки. Найти перечень закреплённых за школой адресов можно на официальном сайте учебного заведения.
Для зачисления родителям или законным представителям нужно предъявить несколько документов:
Подать документы можно в школе, почтой заказным письмом с уведомлением, через сайт школы или электронный адрес, а также с помощью регионального портала госуслуг.
Данные о зачислении ребёнка в школу появятся не раньше 3 июля этого года. Списки опубликуют на сайте общеобразовательного учреждения.
По прогнозам регионального правительства Белгородской области, в этом году в школы пойдут 19 тысяч первоклассников. Известно, что годом ранее только в Белгороде в первый класс пришли 4400 детей.