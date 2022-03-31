В Белгородской области дефицита офисной бумаги не будет

Также минсельхоз области еженедельно мониторит наличие бумаги в торговых сетях и необоснованное повышение цен. В случае незаконного роста цен проверку проводит УФАС России по Белгородской области. Сообщить о необоснованном росте цен могут также жители региона. Для этого на сайте ведомства опубликована специальная форма по данной проблеме, а также работает горячая линия (4722) 32-16-92.