В Белгородской области дефицита офисной бумаги не будет

В настоящее время средняя стоимость пачки бумаги А4 составляет 1020 рублей (минимальная цена на пачку бумаги — 790 рублей). С 16 по 24 марта стоимость офисной бумаги выросла в 4-5 раз — с 250-300 рублей до 1000-1300 рублей. Соответствующие цены представлены в магазинах «Канцлер», «Читай город» и «Оптимист».
Из ответа регионального правительства следует, что одной из причин изменения цен стало введение определённых ограничений и логистические проблемы с доставкой импортных химикатов, использующихся при производстве бумаги.
В правительстве также подчеркнули, что на территории Белгородской области бумагу не производят. По прогнозным данным Минпромторга России, дефицита бумаги не ожидается, так как на внутреннем рынке потребности полностью покрывают отечественные производители, ситуация с поставкой бумаги должна стабилизироваться в течение недели.
В настоящее время в розничных торговых предприятиях области дефицита бумаги не наблюдается. Товарные запасы пополняются в штатном режиме.Из ответа правительства Белгородской области
Также минсельхоз области еженедельно мониторит наличие бумаги в торговых сетях и необоснованное повышение цен. В случае незаконного роста цен проверку проводит УФАС России по Белгородской области. Сообщить о необоснованном росте цен могут также жители региона. Для этого на сайте ведомства опубликована специальная форма по данной проблеме, а также работает горячая линия (4722) 32-16-92.
Ранее мы писали, что один из магазинов канцтоваров в Белгороде ввёл ограничения на продажу бумаги — две пачки в одни руки.