Цены на сахар в Белгородской области могут снизиться

Как отметил заведующий кафедрой экономики Белгородского университета кооперации, экономики и права Родион Кононенко, повышение или снижение цены на сахар должно быть чем-то обосновано. С одной стороны, вероятность уменьшения стоимости есть. Это может произойти в случае переизбытка продукции. С другой стороны, изменение стоимости в меньшую сторону может сказаться на продавцах, которые не смогут покрыть свои затраты.
По мнению председателя правления Ассоциации Белгородских розничных сетей Леонида Курашика, цены на сахар, скорее всего, опустятся. В этом поможет не только рыночная экономика, но и компетентные органы.
В свою очередь руководитель белгородского управления ФАС Алексей Ширков напомнил, что в 2018 году цена на сахар превышала 50 рублей за килограмм. В предпандемийный период стоимость была порядка 25 рублей. Затем выросла до 47 рублей. Поэтому цена зависит от ситуации у сельхозпроизводителей.
К тому же, как добавила заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина, в прошлом году Минсельхоз РФ выделял субсидии для производителей, чтобы они не повышали стоимость сахара.
По итогам эксперты отметили, что снижение цены возможно. Всё зависит от различных аспектов на рынке продовольствия.