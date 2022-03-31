Цены на сахар в Белгородской области могут снизиться

Как отметил заведующий кафедрой экономики Белгородского университета кооперации, экономики и права Родион Кононенко, повышение или снижение цены на сахар должно быть чем-то обосновано. С одной стороны, вероятность уменьшения стоимости есть. Это может произойти в случае переизбытка продукции. С другой стороны, изменение стоимости в меньшую сторону может сказаться на продавцах, которые не смогут покрыть свои затраты.