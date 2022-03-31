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Цены на сахар в Белгородской области могут снизиться

31 марта 13:49
Фото: ИА «Бел.Ру»
Белгородские эксперты обсудили возможность снижения цен на сахар. Они отметили, что это возможно, но при определённых факторах. Ещё до пандемии стоимость килограмма сахара составляла 27 рублей.

Как отметил заведующий кафедрой экономики Белгородского университета кооперации, экономики и права Родион Кононенко, повышение или снижение цены на сахар должно быть чем-то обосновано. С одной стороны, вероятность уменьшения стоимости есть. Это может произойти в случае переизбытка продукции. С другой стороны, изменение стоимости в меньшую сторону может сказаться на продавцах, которые не смогут покрыть свои затраты.

По мнению председателя правления Ассоциации Белгородских розничных сетей Леонида Курашика, цены на сахар, скорее всего, опустятся. В этом поможет не только рыночная экономика, но и компетентные органы.

В свою очередь руководитель белгородского управления ФАС Алексей Ширков напомнил, что в 2018 году цена на сахар превышала 50 рублей за килограмм. В предпандемийный период стоимость была порядка 25 рублей. Затем выросла до 47 рублей. Поэтому цена зависит от ситуации у сельхозпроизводителей.

К тому же, как добавила заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина, в прошлом году Минсельхоз РФ выделял субсидии для производителей, чтобы они не повышали стоимость сахара.

По итогам эксперты отметили, что снижение цены возможно. Всё зависит от различных аспектов на рынке продовольствия.

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