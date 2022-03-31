Технологии на помощь экологии

С увеличением населения и стремительным ростом промышленности растёт и количество мусора. Отходы занимают собой целые полигоны. Например, стеклянная тара — банки, бутылки всех видов, форм и цвета. Что делать с ними? Просто продолжать закапывать? Нет, — уверены учёные БГТУ им. В. Г. Шухова, — им найдётся достойное применение, которое будет востребовано во всех регионах России.
Об этом говорил к. т. н., проф. каф. ТСК БГТУ им. В. Г. Шухова Виктор Иванович Онищук, представляя коллегам свой проект «Разработка технологии мультифункциональных пористых материалов из стекла». Проект посвящён пористым неорганическим материалам на основе стекла или стеклокерамики. Такие материалы, уверен учёный, являются уникальными, поскольку сочетают в себе широкий диапазон свойств, недоступных органическим материалам. Кроме того, области использования данных материалов достаточно разнообразны: теплоизоляционные материалы востребованы в гражданском, промышленном и дорожном строительстве, на объектах нефтегазового сектора, термического и криогенного оборудования и др.
Сама технология пористых материалов на основе стекла (пеностекла) была разработана еще в 30-х годах 20 века в России, но сейчас эффективно используется только за рубежом, а разработанные инновационные отечественные технологии конкурентными пока не являются.
Отечественные производители в России существуют. Например, компания «СТЭС-Владимир» (г. Владимир), которая производит пеностекло марки «Неопорм» (блочное и гранулированное пеностекло, сверхлёгкий бетон на основе пеностекла). Заявленная цена: ~ 30000 руб/м3. Но сегодня компания находится в стадии банкротства.
Несмотря на конкурентоспособность заявленной стоимости отечественного пеностекла, широкого применения в России оно пока не получило и стабильного производства пеностекла, способного заменить зарубежных производителей, нет.
Восполнить эту нишу берутся учёные кафедры ТСК БГТУ им. В. Г. Шухова.
Задача нового проекта — разработать технологию мультифункциональных аморфных и аморфнокристаллических пористых материалов. Что значит мультифункциональных? Это значит, что материалы, получаемые по одной технологии, могут быть использованы в различных направлениях. Тем более, что разработку шуховских учёных готовы поддержать индустриальные партнёры. Один из них — ООО «Полистем» — ведёт непрерывный мониторинг рынка, тенденций и направлений прикладных исследований в области технологии пористых материалов из стекла.
Второй индустриальный партнёр — ООО «Техсапфир», который располагает термическим оборудованием крупных объёмов, что даёт возможность проведения на базе «Техсапфира» необходимых испытаний, а в дальнейшем — организовать и опытно-промышленное производство.
И актуальность данного проекта в том, что учёные предлагают наладить выпуск из смешанного стекольного боя. Страшно представить себе, но ежегодно в Росси образовывается до 4 млн тонн битого стекла, которое не подлежит переработке. Есть фирмы, которые производят стекло из боя, но при этом вынуждены использовать специальную добавку — жидкое стекло, чтобы получить пористый материал. Однако это в десятки раз удорожает продукт на выходе. Технология шуховских учёных позволит обойтись без этого дорогостоящего компонента: жидкое стекло само образуется при специфическом измельчении стекольного боя — жидкофазной механоактивации.
Разрабатываемая технология сделает дешёвое сырьё, причём в любом регионе России и на недорогом оборудовании. Уникально и то, что технология учёных БГТУ им. В. Г. Шухова даёт возможность перерабатывать совместно любое стекло — любого цвета, фактуры, состава и получать из него на выходе сырьё нужных параметров.
Дополнит проект организационно-техническая проработка, в которой будет прописано, как в регионе будет вестись сбор разносортного стекла и получение сырья для заводов. Это даст возможность тиражировать опыт шуховских учёных по регионам.