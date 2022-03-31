Технологии на помощь экологии

И актуальность данного проекта в том, что учёные предлагают наладить выпуск из смешанного стекольного боя. Страшно представить себе, но ежегодно в Росси образовывается до 4 млн тонн битого стекла, которое не подлежит переработке. Есть фирмы, которые производят стекло из боя, но при этом вынуждены использовать специальную добавку — жидкое стекло, чтобы получить пористый материал. Однако это в десятки раз удорожает продукт на выходе. Технология шуховских учёных позволит обойтись без этого дорогостоящего компонента: жидкое стекло само образуется при специфическом измельчении стекольного боя — жидкофазной механоактивации.