В целом в государственной стоматологии цены на платные услуги практически не изменились. В частной стоматологии — очень большой разброс: рост от 0 до 30–40%. Например, цены на покупку американских брекет-систем Ormco уже повысились на 61%, поэтому клиники были вынуждены увеличить стоимость услуги по фиксации такой системы с 17 000 до 20 000 рублей за одну челюсть. Что касается терапевтической стоматологии, там из-за повышения цен на пломбировочные материалы на 68% рост стоимости услуг по реставрации зубов составил 15%, в то время как на эндодонтическое лечение (пульпит/периодонтит) повышения цен не произошло. Таким образом, подытожил Ермоленко, повышение цен присутствует, но не на все позиции.