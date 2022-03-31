Журналисты «Бел.Ру» попытались выяснить, что ожидает рынок стоматологических услуг в Белгороде и на сколько повысятся цены. Также мы поинтересовались у представителей страховой медицинской компании «МАКС-М», какие услуги всё ещё можно получить бесплатно по полису ОМС у стоматолога.
Как отметил главврач клиники «ЕвроСтоматология» в Белгороде Андрей Ермоленко, в каждой стоматологической клинике Белгорода ситуация с запасами материалов и инструментов индивидуальная. К примеру, «ЕвроСтоматология» пока в состоянии удержать уровень цен на большую часть своего ассортимента, потому что успела заполнить склад на полгода вперёд. При этом эксперт отметил, что проблематика обусловлена огромной долей импортных инструментов и материалов, используемых на стоматологическом приёме. Их производят в США, Корее, Японии и стран Европейского Союза.
В целом в государственной стоматологии цены на платные услуги практически не изменились. В частной стоматологии — очень большой разброс: рост от 0 до 30–40%. Например, цены на покупку американских брекет-систем Ormco уже повысились на 61%, поэтому клиники были вынуждены увеличить стоимость услуги по фиксации такой системы с 17 000 до 20 000 рублей за одну челюсть. Что касается терапевтической стоматологии, там из-за повышения цен на пломбировочные материалы на 68% рост стоимости услуг по реставрации зубов составил 15%, в то время как на эндодонтическое лечение (пульпит/периодонтит) повышения цен не произошло. Таким образом, подытожил Ермоленко, повышение цен присутствует, но не на все позиции.
Стоматологи надеются, что перебои с поставками не будут носить длительного характера. И, следуя принципу «легче предотвращать, чем преодолевать», заранее закупили большие объёмы основных стоматологических расходников. Однако если не будут возобновлены прежние объёмы поставок, через несколько месяцев закончатся и они. И как стоматологическое сообщество будет решать этот вопрос — каждый руководитель предприятия примет решение самостоятельно.
Как подчеркнул стоматолог, заниматься лечением зубов однозначно стоит сейчас. В такие периоды вообще происходит переоценка ценностей. Например, вместо приобретения автомобилей по кратно завышенным ценам люди предпочитают инвестировать в собственное здоровье как общеклиническое, так и в стоматологическое.
Будет. Ведь протезирование — это часть стоматологии, возвращающая возможность человеку полноценно жевать, говорить и улыбаться. Протезированием надо заниматься, не оставляя на потом, так как уже при потере одного-двух зубов происходят изменения в полости рта и даже в работе суставов.
Уже подорожали. К примеру, американские брекет-системы Ormco — самые эффективные для решения большинства клинических ситуаций — за прошлый месяц подорожали в 1,6 раза. Так что стоимость их фиксации на зубы пациента увеличилась на 17%. При этом эксперт отметил, что такие системы остаются доступны для заказа, что не может не радовать.
Не будем пессимистичны. Всё-таки предпринимательское сообщество как живая система, активно реагирующая на различного рода трудности, уже не раз показывала свою способность находить творческие решения. Ведь основная и главная наша ценность — это доверие пациентов, которое мы обязаны оправдывать раз за разом. А от отечественных производителей мы очень ждём не только резкого расширения ассортимента, но и выхода на такой уровень качества основных стоматологических материалов, который позволил бы использовать их продукцию.Андрей Ермоленко
Как сообщила начальник экспертного отдела — специалист-эксперт-страховой представитель третьего уровня управления организации экспертной деятельности филиала АО «МАКС-М» в Белгороде Ольга Аллендорф, бесплатная медицинская помощь оказывается согласно постановлению Правительства Российской Федерации «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Для этого в Белгородской области утверждена территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Согласно территориальной программе, бесплатно, за счёт средств ОМС, оказывается медицинская помощь при болезнях органов пищеварения, в том числе болезнях полости рта, слюнных желёз и челюстей (за исключением зубного протезирования).
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За счёт средств ОМС застрахованные белгородцы могут бесплатно получить лечение зубов с пломбированием по назначению лечащего врача.
При этом компенсация расходов на получение платных медицинских услуг из средств ОМС законодательством не предусмотрена.
Ознакомиться с адресами и режимом работы территориальных отделов филиала АО «МАКС-М» в Белгороде, правами и обязанностями застрахованных в системе обязательного медицинского страхования можно на региональной странице официального сайта: www.makcm.ru.
По всем вопросам обязательного медицинского страхования также можно обращаться круглосуточно в консультационно-диспетчерский центр по бесплатным номерам телефонов: 8-800-555-66-03 и 8-800-333-60-03.
Специалисты «МАКС-М» всегда на связи и готовы в случае необходимости оказать Вам помощь и поддержку!Ольга Аллендорф
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