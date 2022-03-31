Погибшего при обстреле под Белгородом священника наградили орденом Мужества посмертно

Протоиерея Олега Артёмова посмертно наградили орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Награду передали вдове священнослужителя.
Указ о вручении медали посмертно зачитали на похоронах отца Олега. Прощание с ним состоялось 29 марта в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Похоронили Олега Артёмова на Серафимовском кладбище.
Олег Артёмов был клириком военного благочиния Санкт-Петербургской епархии. Как вспоминали священнослужители перед его отпеванием, в разное время он возрождал казачество на Ставрополье, служил на атомных подводных лодках на Камчатке, совершал походы. В последние годы протоиерей служил в храме великомученика Георгия Победоносца в Новой Ладоге.
Священнослужитель погиб на 66-м году жизни в Журавлёвке Белгородского района. 24 марта он попал под обстрел из реактивной установки «Смерч» ВСУ. В Белгородском районе протоиерей был в служебной командировке.
По факту гибели священника Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье за убийство (ст. 105 УК РФ). Соболезнования родным и близким протоиерея передали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава СКР Александр Бастрыкин.