Погибшего при обстреле под Белгородом священника наградили орденом Мужества посмертно

Олег Артёмов был клириком военного благочиния Санкт-Петербургской епархии. Как вспоминали священнослужители перед его отпеванием, в разное время он возрождал казачество на Ставрополье, служил на атомных подводных лодках на Камчатке, совершал походы. В последние годы протоиерей служил в храме великомученика Георгия Победоносца в Новой Ладоге.