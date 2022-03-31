На Мичурина в Белгороде легковушка снесла ограждение

В областном центре водитель легкового автомобиля врезался в ограждение. Авария произошла на перекрёстке Мичурина и 1-го Заводского переулка. Никто, кроме машины и ограждения, не пострадал.
Проблемы с ограждением на улице Мичурина не впервые — белгородцам и губернатору Вячеславу Гладкову не понравился забор, который установили на дороге. В мэрии сначала заявили, что ограждение убирать не будут, однако 16 февраля оно всё-таки исчезло.
Тем не менее ограждение, расположенное посреди дороги, навсегда убирать не будут. Оно должно быть там согласно схеме организации дорожного движения, согласованной с Госавтоинспекцией. Белгородцам предложили выбрать, как оно будет выглядеть.