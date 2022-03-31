На Мичурина в Белгороде легковушка снесла ограждение

Проблемы с ограждением на улице Мичурина не впервые — белгородцам и губернатору Вячеславу Гладкову не понравился забор, который установили на дороге. В мэрии сначала заявили, что ограждение убирать не будут, однако 16 февраля оно всё-таки исчезло.