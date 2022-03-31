На белгородские предприятия присылают фейковые письма по гражданской обороне

Очередные фейковые сообщения распространяются по Белгородской области. На этот раз якобы МЧС присылает на предприятия региона письма об организации мероприятий по гражданской обороне.
На документах стоит подпись заместителя начальника управления. Однако подпись не настоящая, а сообщения размещены на бланке неустановленного образца. В ведомстве отмечают, что подобные фейки распространяют для того, чтобы посеять панику. Белгородцев призывают не реагировать на эти сообщения.
Ранее в сети появился фейк о мобилизации населения в Белгороде. В документе якобы мэр объявил мобилизацию в связи с введением военного положения.