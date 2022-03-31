На белгородские предприятия присылают фейковые письма по гражданской обороне

На документах стоит подпись заместителя начальника управления. Однако подпись не настоящая, а сообщения размещены на бланке неустановленного образца. В ведомстве отмечают, что подобные фейки распространяют для того, чтобы посеять панику. Белгородцев призывают не реагировать на эти сообщения.