Гладков встретился с вышедшей раньше из декрета врачом-кардиологом

Также проводился ремонт театра для детей и молодёжи. Учреждение заработало несколько дней назад. За время ремонта рабочие установили новое оборудование и увеличили площадь основной сцены. Ещё появилась малая сцена. В планах обновить фасад здания и благоустроить прилегающую территорию.