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Posted 31 марта 2022, 09:41

Published 31 марта 2022, 09:41

Modified 25 декабря, 15:12

Updated 25 декабря, 15:12

Гладков встретился с вышедшей раньше из декрета врачом-кардиологом

31 марта 2022, 09:41
Сюжет
Губернатор
По программе ей доплачивают за это 35 тыс. рублей, написал губернатор Белгородской области.

Глава региона посетил Губкинский городской округ и проверил реализацию программ для медицинских кадров. В рамках программ в районной больнице появился участковый терапевт, а врач-кардиолог раньше вышла из декретного отпуска.

Терапевт начал работу в больнице благодаря программе обеспечения медиков служебным жильём. Врач-кардиолог Мария Соловцева в свою очередь получила доплату в 35 тыс. рублей и вышла из декрета раньше.

Гладков также оценил ход ремонта в общеобразовательных учреждениях городского округа. В школе № 7 проводят капремонт, на текущий момент ведутся внутренние отделочные работы. Большая часть оборудования уже законтрактована, мебель и компьютеры с проектами частично разместили.

Лицей № 5 планируют сдать к началу учебного года. В этом году обновят фасад. На текущий момент установили окна, обновили проводку, сделали новую стяжку полов. В 2023 году планируют обновить прилегающую территорию.

Также проводился ремонт театра для детей и молодёжи. Учреждение заработало несколько дней назад. За время ремонта рабочие установили новое оборудование и увеличили площадь основной сцены. Ещё появилась малая сцена. В планах обновить фасад здания и благоустроить прилегающую территорию.

#Новости#Общество#Губернатор#Медики#Видеофакт#Вячеслав Гладков#Декрет#Дефицит кадров
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