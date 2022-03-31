Гладков встретился с вышедшей раньше из декрета врачом-кардиологом

Posted 31 марта 2022, 09:41
Published 31 марта 2022, 09:41
Modified 25 декабря, 15:12
Updated 25 декабря, 15:12
Глава региона посетил Губкинский городской округ и проверил реализацию программ для медицинских кадров. В рамках программ в районной больнице появился участковый терапевт, а врач-кардиолог раньше вышла из декретного отпуска.
Терапевт начал работу в больнице благодаря программе обеспечения медиков служебным жильём. Врач-кардиолог Мария Соловцева в свою очередь получила доплату в 35 тыс. рублей и вышла из декрета раньше.
Гладков также оценил ход ремонта в общеобразовательных учреждениях городского округа. В школе № 7 проводят капремонт, на текущий момент ведутся внутренние отделочные работы. Большая часть оборудования уже законтрактована, мебель и компьютеры с проектами частично разместили.
Лицей № 5 планируют сдать к началу учебного года. В этом году обновят фасад. На текущий момент установили окна, обновили проводку, сделали новую стяжку полов. В 2023 году планируют обновить прилегающую территорию.
Также проводился ремонт театра для детей и молодёжи. Учреждение заработало несколько дней назад. За время ремонта рабочие установили новое оборудование и увеличили площадь основной сцены. Ещё появилась малая сцена. В планах обновить фасад здания и благоустроить прилегающую территорию.