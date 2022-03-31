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Гладков встретился с главой Минюста РФ Чуйченко

31 марта 10:27
Фото: страница Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте»
Губернатор и министр обсудили вопросы оказания юридической помощи жителям Белгородской области. По словам Гладкова, в скором времени в регион приедет заместитель главы федерального ведомства, который поможет в реализации соответствующего проекта.

30 марта губернатор Белгородской области встретился с министром юстиции РФ Константином Чуйченко. Стороны обсуждали вопросы оказания бесплатной юридической помощи жителям региона.

Как рассказал Вячеслав Гладков, в Белгородскую область в ближайшее время приедет замминистра юстиции, чтобы помочь и дальше развивать этот проект.

Ранее губернатор сообщал, что 30 марта встретится также с руководством федерального казначейства и будет участвовать в совещании с Минздравом РФ.

Бесплатную юридическую помощь белгородцам оказывают с 2021 года. Жителям региона дают консультации, разъяснения, помогают в составлении исков. По итогам года в МФЦ за бесплатной помощью обратились 600 жителей региона.

Адвокатам, которые согласились консультировать белгородцев бесплатно, решили увеличить зарплаты.

Обратиться за помощью белгородцы могут не ко всем специалистам. Список ранее представили в облдуме. Бесплатные консультации могут получить малоимущие, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты, герои РФ и Советского Союза, многодетные, беременные, те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и другие.

Как сообщили ранее в региональном министерстве цифрового развития, чаще всего белгородцы обращаются к адвокатам по вопросам пенсий и услуг ЖКХ.

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