Гладков встретился с главой Минюста РФ Чуйченко

Обратиться за помощью белгородцы могут не ко всем специалистам. Список ранее представили в облдуме. Бесплатные консультации могут получить малоимущие, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты, герои РФ и Советского Союза, многодетные, беременные, те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и другие.