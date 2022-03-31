Фестиваль «Актёры России — Михаилу Щепкину» пройдёт в Белгороде в сентябре

Posted 31 марта 2022, 05:15
Published 31 марта 2022, 05:15
Modified 1 декабря, 08:19
Updated 1 декабря, 08:19
Фестиваль проводится в Белгороде на нескольких площадках:
Участие в фестивале могут принять все профессиональные театры России. Для этого необходимо до 20 апреля отправить видеоматериалы с записью спектаклей либо театральных работ отдельных исполнителей на адрес электронной почты beltheatre@mail.ru.
Поступившие заявки пройдут профессиональный отбор, до 15 июня выйдет окончательное решение о включении претендента в список участников фестиваля.
Фестиваль позволит познакомить белгородских зрителей с творческими достижениями выдающихся мастеров отечественного театрального искусства, обменяться опытом и укрепить творческие контакты с режиссёрами, художниками, актёрами.
Учредители фестиваля — правительство Белгородской области, министерство культуры Белгородской области, Союз театральных деятелей Российской Федерации и Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина.