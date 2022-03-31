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Posted 31 марта 2022, 05:15

Published 31 марта 2022, 05:15

Modified 1 декабря, 08:19

Updated 1 декабря, 08:19

Фестиваль «Актёры России — Михаилу Щепкину» пройдёт в Белгороде в сентябре

31 марта 2022, 05:15
Сюжет
Эксклюзив
XII Всероссийский театральный фестиваль «Актёры России — Михаилу Щепкину» состоится 17–25 сентября. Об этом говорится в постановлении губернатора Белгородской области.

Фестиваль проводится в Белгороде на нескольких площадках:

  1. Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина;
  2. Белгородская государственная филармония;
  3. Белгородский государственный институт искусств и культуры.

Участие в фестивале могут принять все профессиональные театры России. Для этого необходимо до 20 апреля отправить видеоматериалы с записью спектаклей либо театральных работ отдельных исполнителей на адрес электронной почты beltheatre@mail.ru.

Поступившие заявки пройдут профессиональный отбор, до 15 июня выйдет окончательное решение о включении претендента в список участников фестиваля.

Фестиваль позволит познакомить белгородских зрителей с творческими достижениями выдающихся мастеров отечественного театрального искусства, обменяться опытом и укрепить творческие контакты с режиссёрами, художниками, актёрами.

Учредители фестиваля — правительство Белгородской области, министерство культуры Белгородской области, Союз театральных деятелей Российской Федерации и Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина.

#Новости#Культура#Фестиваль#Эксклюзив
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