Депутат Верховной рады Украины распространил фейк о Белгороде

Позже депутат сделал репост одного из «ноунеймов» в Telegram. Пользователь писал о диверсионных группах, которые якобы расставляли метки в Белгороде. После этого по региону нанесли мифический авиаудар, а на местах падения снарядов якобы нашли такие метки. Доказательств у пользователя не было — он лишь написал, что фотографии не грузятся.