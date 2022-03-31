Депутат Верховной рады Украины распространил фейк о Белгороде

Posted 31 марта 2022, 09:13
Published 31 марта 2022, 09:13
Modified 1 декабря, 08:54
Updated 1 декабря, 08:54
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко распространил фейки об особых метках в Белгороде. Он поблагодарил каких-то «патриотов» и написал, что они отлично сработали.
Позже депутат сделал репост одного из «ноунеймов» в Telegram. Пользователь писал о диверсионных группах, которые якобы расставляли метки в Белгороде. После этого по региону нанесли мифический авиаудар, а на местах падения снарядов якобы нашли такие метки. Доказательств у пользователя не было — он лишь написал, что фотографии не грузятся.
Напомним, в соцсетях «гуляют» фейки о бегстве правительства Белгородской области, ликвидации мэра, боях на улицах города и выходе региона из состава РФ под видом самопровозглашённой народной республики.