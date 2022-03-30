Жители дома под Белгородом жалуются на антисанитарию из-за затопленного подвала

Подвал дома на улице Ленина, 3 в Разумном часто затапливает. Местные жители рассказали, что коммунальщики приезжают и откачивают воду, но проблема не уходит и подтопления продолжаются.
В последний раз, когда вызывали сотрудников комслужбы, они просто засыпали пол в подвале песком. В итоге на полу образовалась грязь, а запах фекалий только усилился.
Белгородцы рассказали, что жаловались властям на проблему, но их не услышали. Тем временем жителей дома продолжает пугать антисанитария и неприятный запах.