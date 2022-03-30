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Жители дома под Белгородом жалуются на антисанитарию из-за затопленного подвала

30 марта 11:25
Фото: кадр из видео
Подвал в доме на улице Ленина в Разумном затапливает уже не первый год, рассказали местные жители Go31. Коммунальщики в последний раз просто засыпали пол песком.

Подвал дома на улице Ленина, 3 в Разумном часто затапливает. Местные жители рассказали, что коммунальщики приезжают и откачивают воду, но проблема не уходит и подтопления продолжаются.

В последний раз, когда вызывали сотрудников комслужбы, они просто засыпали пол в подвале песком. В итоге на полу образовалась грязь, а запах фекалий только усилился.

Белгородцы рассказали, что жаловались властям на проблему, но их не услышали. Тем временем жителей дома продолжает пугать антисанитария и неприятный запах.

На затопленные подвалы ранее жаловались и собственники квартир на улицах Скворцова, 4 и Бельгина, 12. После сильных дождей под водой оказались не только подвалы, но и подъезды, двор. О проблемах жители домов сообщали в июне и сентябре 2021 года.

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#Новости#Разумное#Коммунальщики#Антисанитария#Подвал#Общество#Видео
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