Жители дома под Белгородом жалуются на антисанитарию из-за затопленного подвала

На затопленные подвалы ранее жаловались и собственники квартир на улицах Скворцова, 4 и Бельгина, 12. После сильных дождей под водой оказались не только подвалы, но и подъезды, двор. О проблемах жители домов сообщали в июне и сентябре 2021 года.