Вячеслав Гладков назвал предварительную причину ночных взрывов под Белгородом

Напомним, вечером 29 марта в Белгороде и Белгородском районе была слышна серия взрывов, а в небе были видны яркие вспышки. Происшествие случилось во временном военном городке на границе Белгородской области. По предварительной информации ТАСС, в результате ранения получили четверо военнослужащих.