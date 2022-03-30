Вячеслав Гладков назвал предварительную причину ночных взрывов под Белгородом

Posted 30 марта 2022, 04:37
Published 30 марта 2022, 04:37
Modified 25 декабря, 15:12
Updated 25 декабря, 15:12
По непроверенной информации, случился пожар на складе боеприпасов. Сейчас правительство Белгородской области ждёт официального подтверждения или опровержения этой информации от Министерства обороны России. Ситуация находится под контролем властей.
Сегодня глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с главой села Красный Октябрь проведёт подомовой обход жителей села, чтобы убедиться, что ни одно жилое строение точно не пострадало.
Конечно, происшествие переполошило половину Белгорода и Белгородского района. Жертв и пострадавших среди мирного населения у нас нет.Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, вечером 29 марта в Белгороде и Белгородском районе была слышна серия взрывов, а в небе были видны яркие вспышки. Происшествие случилось во временном военном городке на границе Белгородской области. По предварительной информации ТАСС, в результате ранения получили четверо военнослужащих.