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В районе Белгородской области незаконно изъяли пруды из федеральной собственности

30 марта 12:13
Фото: Бел.Ру
Земли кадастровой стоимостью в 12 млн рублей были закреплены за Валуйским городским округом. Один из участков сдавали в аренду для рыборазведения, сообщили в надзорном ведомстве.

В судебном порядке региональная прокуратура вернула имущество стоимостью в 12 млн рублей в федеральную собственность. Речь идёт об участках с прудами, которые имеют гидравлическую связь с реками Дон, Северский Донец, Ураевка и другими.

Участки были закреплены за Валуйским горокругом. Один из них сдавали в аренду хозяйствующему субъекту для разведения рыбы. Поскольку реки являются федеральной собственностью, то участки были сформированы необоснованно.

Через арбитражный суд прокуратура восстановила нарушенные права РФ. Участки общей кадастровой стоимостью более 12 млн рублей в скором времени вернут в собственность государства.

#Новости#Валуйский горокруг#Участки#Пруды#Общество
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