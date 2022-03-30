В Белгородской области установят памятник воинам-десантникам

В Губкине в районе дома № 2 по ул. Космонавтов установят памятный знак воинам-десантникам, погибшим в локальных войнах. Предполагается также обустроить сквер под памятник. Подрядчика определят 5 апреля 2022 года. Памятник должны установить до 1 июля текущего года.
На установку памятника готовы потратить 2 422 987 рублей из бюджета Губкинского горокруга.
Во время работ подрядчик должен согласовать место выгрузки и складирования материалов, провести уборку места и сохранить все зелёные насаждения.
Напомним, в Белгороде установят памятник «Детям войны». Он появится в сквере на улице Князя Трубецкого. Расходы по установке, изготовлению и содержанию памятника берёт на себя общественная организация защиты прав граждан «Дети Великой Отечественной войны». Отметим, что к категории детей войны относятся граждане, которые родились после 1922 года. Их детство пришлось на период Великой Отечественной войны.