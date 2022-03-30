В Белгородской области установят памятник воинам-десантникам

Напомним, в Белгороде установят памятник «Детям войны». Он появится в сквере на улице Князя Трубецкого. Расходы по установке, изготовлению и содержанию памятника берёт на себя общественная организация защиты прав граждан «Дети Великой Отечественной войны». Отметим, что к категории детей войны относятся граждане, которые родились после 1922 года. Их детство пришлось на период Великой Отечественной войны.