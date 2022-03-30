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У белгородца арестовали Lexus

30 марта 07:18
Фото: Бел.Ру
Мужчина задолжал своим детям более 600 тыс. рублей. Пока неплательщика ограничили в праве выезда за границу. Об этом сообщили в региональном УФССП.

Белгородец может потерять свой Lexus за долги по алиментам в размере 613 тыс. рублей. Пока его ограничили только в праве выезда за границу. Если в течение десяти дней он не выплатит алименты на детей, то у него изымут элитный автомобиль.

По решению суда 36-летнего белгородца обязали выплачивать алименты на своих несовершеннолетних детей. Мужчина к детям интерес не проявлял и переложил заботу о них на свою экс-супругу. Приставы приняли меры для того, чтобы должник выплатил причитающиеся детям деньги.

Белгородца ограничили в праве выезда за границу, предупредили об ограничении водительских прав, а также арестовали автомобиль. Предпринятые действия со стороны приставов заставили неплательщика устроиться на работу. Деньги в счёт алиментов перечисляли с его зарплаты, однако для погашения долга этих средств не хватило.

В итоге пока его Lexus находится под арестом. Если за десять дней белгородец не выплатит долги, то автомобиль заберут и продадут на торгах в счёт погашения задолженности.

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