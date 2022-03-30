Мединский: Украина готова к построению добрососедских отношений с Россией

По итогам переговоров, которые прошли в Стамбуле, украинская сторона впервые зафиксировала свою готовность к выполнению условий для построения добрососедских отношений с Россией. Об этом заявил глава делегации российской стороны Мединский.
Как рассказал дипломат, украинские власти передали российским зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В эти принципы включён отказ Украины от вступления в НАТО, нейтральный статус, отказ от ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также размещения иностранных баз на территории страны.
Напомним, 29 марта российские власти заявили о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. Решение приняли для взаимного доверия и создания условий для дальнейших переговоров.