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Мединский: Украина готова к построению добрососедских отношений с Россией

30 марта 14:31
Фото: pixabay.com
Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о готовности соседней страны к выполнению условий для строительства отношений с РФ.

По итогам переговоров, которые прошли в Стамбуле, украинская сторона впервые зафиксировала свою готовность к выполнению условий для построения добрососедских отношений с Россией. Об этом заявил глава делегации российской стороны Мединский.

Как рассказал дипломат, украинские власти передали российским зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В эти принципы включён отказ Украины от вступления в НАТО, нейтральный статус, отказ от ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также размещения иностранных баз на территории страны.

Напомним, 29 марта российские власти заявили о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. Решение приняли для взаимного доверия и создания условий для дальнейших переговоров.

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#Новости#Украина и россия#Переговоры#Владимир мединский#Операция на Украине#Политика
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