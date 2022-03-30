Мединский: Украина готова к построению добрососедских отношений с Россией

Как рассказал дипломат, украинские власти передали российским зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В эти принципы включён отказ Украины от вступления в НАТО, нейтральный статус, отказ от ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также размещения иностранных баз на территории страны.