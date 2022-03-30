Глава Белгородского района Перцев рассказал о ситуации в Красном Октябре

29 марта в селе раздалась серия взрывов. По предварительной версии, произошло всё из-за пожара на складе боеприпасов в воинской части. Владимир Перцев по итогам объезда территории села заявил, что пострадавших среди мирных жителей и разрушений нет.

Сюжет Взрывы под Белгородом