Глава Белгородского района Перцев рассказал о ситуации в Красном Октябре

В Красном Октябре накануне раздалась серия взрывов. 30 марта после происшествия территорию села объехал глава Белгородского района Владимир Перцев.
Он заявил, что погибших и пострадавших среди мирного населения нет. Разрушения жилых и нежилых помещений тоже отсутствуют.
По словам Владимира Перцева, сейчас в Красном Октябре всё спокойно
«Прошу не паниковать. Прошу всех соблюдать спокойствие. На месте работают оперативные службы», — добавил глава района.
Перцев добавил, что, по предварительной версии, происшествие случилось из-за пожара на складе боеприпасов воинской части.
О взрывах в районе Красного Октября 29 марта сообщил губернатор Вячеслав Гладков, на месте работали оперативные службы. По словам главы региона, официальную причину происшествия должны назвать в Минобороны РФ.