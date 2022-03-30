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Глава Белгородского района Перцев рассказал о ситуации в Красном Октябре

30 марта 06:27
Фото: страница Владимира Перцева во «ВКонтакте»
29 марта в селе раздалась серия взрывов. По предварительной версии, произошло всё из-за пожара на складе боеприпасов в воинской части. Владимир Перцев по итогам объезда территории села заявил, что пострадавших среди мирных жителей и разрушений нет.

В Красном Октябре накануне раздалась серия взрывов. 30 марта после происшествия территорию села объехал глава Белгородского района Владимир Перцев.

Он заявил, что погибших и пострадавших среди мирного населения нет. Разрушения жилых и нежилых помещений тоже отсутствуют.

По словам Владимира Перцева, сейчас в Красном Октябре всё спокойно

«Прошу не паниковать. Прошу всех соблюдать спокойствие. На месте работают оперативные службы», — добавил глава района.

Перцев добавил, что, по предварительной версии, происшествие случилось из-за пожара на складе боеприпасов воинской части.

О взрывах в районе Красного Октября 29 марта сообщил губернатор Вячеслав Гладков, на месте работали оперативные службы. По словам главы региона, официальную причину происшествия должны назвать в Минобороны РФ.

В ТАСС накануне сообщали о четверых раненых военнослужащих.

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